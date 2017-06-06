東線第2組：施瀛珠（主筆）、崔廣健、楊綠平、余蘭蘭、程建新

1． 行程及訪問對象

2017年6月5日是大連商品交易所春季考察第一天，我們東線考察隊從哈爾濱出發，沿途經過阿城、佳木斯、鶴崗等地區，走訪了佳木斯農委、鶴崗團結村等地。考察團隊成員與當地農業政府部門、農戶以及貿易商針對今年玉米改種面積、種植成本、未來預期以及臨儲拍賣等進行了深入交流。

2． 調研情況匯總

2.1 阿城，田間觀測及農戶調研

本次調研第一站為阿城，阿城處於黑龍江第一積溫帶，本次調研對象為正處田間勞作的農戶，考察團就地對田中的玉米苗生長情況進行了測量，並就種植面積、種植成本、農業保險等信息向農戶進行了詢問。結果如下：

作物玉米苗情況測量：



玉米拍賣出庫難問題仍然困擾貿易商，貿易商認為拍賣玉米出庫難問題非常嚴重，並且預期對於當前拍賣后未能出庫的貿易商，未來70%將出現虧錢情況。按照上文統計的，當前貿易商拍賣玉米出庫需要支付30元出庫費及6*0.75費用，吉林地區甚至加價到100元/噸。由於臨儲收購政策的結束，對於當前的倉庫如果玉米出庫了未來將沒有倉儲收入，預計出庫難問題在之後的很長一段時間內都一直存在。

3．總結

玉米長勢優良，減種面積存爭議，今日調研的對象對於今年土壤商值情況理想，佳木斯地方政府及田間調研的農戶表示今年天氣及土壤情況理想，按照目前的狀況來看屬於豐年跡象。種植面積來看，貿易商和地方政府對於減種面積估計並不高，地方某農戶則自己減種了40%的玉米。結合玉米種植面積減少情況來看，2017/18年度種植產量仍有較大的不確定因素

農業政策變化大，未來走勢心態複雜，2016/17年度為玉米臨儲改革第一年，對黑龍江地區玉米生產衝擊大，整個地區玉米種植收益也在盈虧平衡線掙扎，而相比目標價格和最低價政策，生產者補貼政策缺乏透明度存在不確定性，在此背景下今年農戶種植情況存在較大的不確定性，貿易商心態也存在分歧，政府層面也希望國家能提供更多的緩衝期。