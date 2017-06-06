天風證券股份有限公司 孫彬彬,高志剛,於瑤





債市要聞。



1. 央行公開市場周五進行500 億逆回購操作,凈投放300 億元。



2. 人民日報:宏觀槓桿率居高不下成為金融風險總源頭。



3. 財政部:河北等18 個省份開展田園綜合體建設試點。



4. 外管局:9 月1 日起,銀行卡境外交易單筆1000 元以上須報送。



5. 證監會擬修訂《證券公司分類監管規定》,落實依法從嚴全面監管要求。



6. 國家郵政局協調解決菜鳥順豐數據互通問題。



7. 證監會明確IPO 企業中創投基金股東認定標準。



信用債市場。



1. 大窪縣城市建設投資有限公司:2016 年累計對外提供擔保超過上年末凈資產的20%(13 大窪城投債 1380276,15 大窪城投債 1580167)。



2. 淮安市盱眙城市資產經營有限責任公司:2016 年累計新增對外提供擔保和新增借款超過上年末凈資產的20%(16 盱眙債 1680193)。



3. 四川發展(控股)有限責任公司關於資產划轉的公告(15 川發展MTN001 101558017,10 川發展債02 1080142,10 川發展債011080141,15 川發展MTN002 101553028,16 川發01 136819)。



4. 華安證券:關於收到中國證監會安徽監管局警示函的公告(16 華安C1135664,15 華安01 136015,14 華安債 123308,15 華安02136020)。



5. 秋林集團:關於公司及控股股東收到黑龍江監管局警示函的公告(16 秋林02 145140,16 秋林01 145041)。



6. 聯合評級將渤海金控投資股份有限公司的主體長期信用由由AA+上調至AAA,評級展望由正面調整為穩定,將「13 渤租債 112188」、「15渤租01 112279」、「15 渤租02 112284」的債項信用等級由AA+上調至AAA。



風險提示:中國央行貨幣政策走向和國內基本面走向需要重點關注。