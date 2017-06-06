信達證券股份有限公司 俞雪飛





上一交易日,從母基金凈值漲跌幅來看,富國中證體育產業(+1.6%)、申萬菱信電子行業(+1.16%)、鵬華中證移動互聯網(+1.14%)等表現較好;博時中證銀行(-1.44%)、華安中證銀行(-1.45%)、鵬華中證銀行(-1.47%)等表現較差。從B份額凈值漲跌幅來看,國投瑞銀瑞澤中證創業成長B(+4.13%)、交銀國證新能源B(+3.68%)、融通中證軍工B(+3.23%)等表現較好;鵬華中證銀行B(-3.63%)、中融中證銀行B(-3.87%)、華安中證銀行B(-4.02%)等表現較差。



上一交易日,從A份額價格漲跌幅來看,鵬華中證800地產A(+9.1%)、西部利得中證500A(+5.4%)、易方達國企改革A(+2.5%)等表現較好;廣發深證100A(-1.85%)、長盛同瑞A(-2.08%)、國金上證50A(-2.75%)等表現較差。從B份額價格漲跌幅來看,長信一帶一路B(+10%)、工銀瑞信高鐵產業B(+7.52%)、長城中小300B(+7.33%)等表現較好;招商滬深300高貝塔B(-4.11%)、長盛上證50B(-5.48%)、易方達銀行B(-6.56%)等表現較差。



上一交易日,從A份額溢價率來看,建信央視財經50A(+20.9%)、鵬華中證800地產A(+14.13%)、銀華資源A(+13.91%)等溢價率較高;招商中證證券公司A(-1.57%)、國泰互利A(-7.21%)、申萬菱信深成指A(-24.85%)等溢價率較低。從B份額溢價率來看,申萬菱信深成指B(+247.7%)、泰信基本面400B(+31.03%)、國泰互利B(+14.6%)等溢價率較高;銀華滬深300B(-14.65%)、國泰國證食品飲料B(-15.07%)、前海開源中航軍工B(-19.09%)等溢價率較低。從整體溢價率來看,工銀瑞信高鐵產業(+6.04%)、鵬華中證800地產(+4.57%)、國投瑞銀瑞和300(+3.49%)等溢價率較高;中海中證高鐵產業(-2.79%)、國金滬深300(-3.42%)、長城久兆中小板300(-4.28%)等溢價率較低。



分級基金操作建議



截至上一交易日,沒有建議重點關注整體折溢價套利機會的分級基金。



截至上一交易日,下折預警的分級基金有融通中證軍工、建信中證互聯網金融、申萬菱信傳媒行業等20支,沒有上折預警的分級基金,建議提前關注觸發下折、上折時A、B份額的可能收益和風險。