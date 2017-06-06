中國銀河證券股份有限公司 劉丹





外圍市場波動加大進入6月,市場面臨諸多不確定性。美聯儲議息會議,英國大選,退歐談判,市場關注的焦點核心在於美聯儲6月是否加息,後續加息節奏及縮減資產負債表的時間表。最近一段時期歐元和英鎊的強勁表現使美元被動貶值,差於預期的非農數據使美元指數繼續下挫。受美元下挫影響,貴金屬上漲,國際原油受其他產油國不斷增產影響,價格有下跌壓力,美國退出巴黎協定增加了這一預期。



國內近期資金面緊張有所緩解,資金利率相對平穩,上周銀行間7天回購加利率3.29%,交易所資金利率節後有所上行,FFRGC007在4.22%的水平。債券市場情緒有所緩和,十年期國債3.63%的水平,10年期國開下行4.35%的水平,企業債、中票收益率企穩並有所下行,高等級好於中低等級。大宗商品表現較弱,原材料價格持續下行,鋼礦價格差的拉大使鋼廠利潤維持高位,鋼廠加大開工力度,供過於求的局面使成材價格也面臨下行壓力。



外圍波動加劇,國內以穩為主1.強監管,旨在提前風險防範:今年央行實施穩健中性貨幣政策敦促市場去槓桿,加上4月以來證監會連續發文加強監管,打擊資金空轉,對債市造成較大的壓力,市場由「資產荒」快速轉成「負債荒」。



而政策推出的背景是在美聯儲加息,資本加速流出,國內流動性被動收緊的背景下。而政策的目的在於減少資金在金融體系空轉,降低無效資金需求,主動去槓桿,提前風險防範,避免因美聯儲加息,資本外流帶來的被動貨幣供給減少而帶來的被動去槓桿導致的金融風險。



2.穩匯率,減輕資本流出壓力:目前債券市場主要受強監管影響,流動性風險和債務風險的防範使貨幣政策和金融監管不會「過度」。



隨著6月美聯儲加息臨近,穩匯率提上日程,人民幣對美元匯率中間價報價模型中引入逆周期因子,人民幣修復性上漲,體現央行「維穩」匯率的預期。近日,中國人民銀行發佈了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,自2017年7月1日起實施。《辦法》在一定程度上控制了外幣跨境流出,減輕資本流出壓力,意在維穩國內流動性。流動性主動收緊的概率大幅降低。



3.強監管環境下,經濟基本面的利多影響弱化,後續或增強。5月PMI雖然持平,但4月固定資產投資出現回落,財政支出放緩,基建投資面臨壓力。房地產調控對居民貸款的影響後續也會逐步體現。隨著大宗商品螺紋鋼等價格回落,PPI,CPI壓力減輕,支持利率下行。



投資策略綜上我們認為利率債長債具有中期配置價值。策略上優選流動性好的短融、長債進行啞鈴型配置。若長債超跌則進行配置。5月23日超跌加配10%國債,減10%短融,上周末投組模擬凈值1.0247,周變動0.16%。



本周無變動。