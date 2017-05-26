天風證券股份有限公司 吳先興





基金市場概況



截至2017-05-26,共有4266隻基金。根據投資範疇分類,全部基金中,混合型基金數量最多,達到1982隻,貨幣市場型基金資產凈值最高,為42117.75億元。根據投資風格分類,主動投資性基金共計3713隻,資產凈值佔比94.37%,被動投資型基金共計553隻,資產凈值佔比5.63%。



量化基金共計145隻,其中主動型量化產品數量最多,達到95隻,對沖型產品共計23隻,增強指數型量化基金共計27隻,其中13隻跟蹤滬深300指數,4隻跟蹤中證1000指數,10隻跟蹤中證500指數。量化基金較去年5月增加了63隻,同比增長76.83%。



基金髮審情況



截至2017-05-26,本月新成立基金58隻,包括9隻股票型基金,31隻混合型基金,12隻債券型基金,6隻貨幣市場型基金。從募集規模上看,本月新成立的58隻基金平均發行3.98億份,其中債券型基金平均發行份額最高,為6.23億份;股票型基金平均發行份額為3.93億份。



簡易程序審核基金中,今年以來遞交申請材料的基金共414隻,其中58隻在2月被決定受理,99隻在3月被決定受理,117隻在4月被決定受理,且有315隻基金已經收到第一次反饋意見。根據簡易程序審核期限為20個工作日,其餘基金均會在本月收到第一次反饋意見。



普通程序審核基金中,今年以來遞交申請材料的基金共32隻,26隻為FOF(基金中基金),其中6隻在2月被決定受理,8隻在3月被決定受理,8隻在4月被決定受理,普通程序審核期限為6個月。



截至2017-05-26,目前正在發行的基金共計199隻,其中19隻計劃下周截至募集。其中:靈活配置型基金佔比為32.16%,其次是中長期純債型基金和混合債券型二級基金佔比均在10%以上,另外包括16隻被動指數型基金以及12隻貨幣市場型基金。



基金創新看點



健康中國主題基金目前,信達澳銀基金正在發行一隻與健康中國主題相關的基金,為信達澳銀健康中國(003291.OF)。該基金在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過股票與債券等資產的合理配置,並優選健康中國主題相關的優秀上市公司進行投資,力爭實現基金資產的長期穩定增值。



高端醫療主題基金目前,建信基金正在發行一隻與高端醫療主題相關的基金,為建信高端醫療(004683.OF)。該基金挖掘我國人口老齡化過程中對醫療服務需求不斷增加的投資機會,以高端醫療服務為切入點,投資醫療、製藥、器械、養老等相關產業的上市公司及上下游產業鏈的上市公司。通過深入研究發達國家新的醫療模式和醫療產業升級狀況,在嚴格控制投資風險的前提下、力爭實現基金資產的長期穩定增值。



研究精選基金目前,北信瑞豐基金正在發行一隻研究精選相關的基金,為北信瑞豐研究精選(004352.OF)。該基金將充分發揮基金管理人的研究優勢,通過「自下而上」的股票精選策略和行業配置策略,投資於基本面優質,具備長期增長潛力的個股,實現基金資產的長期穩定增值。



風險提示:本報告為基金髮行統計,不構成投資建議。