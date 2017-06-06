2017年1至4月，外國遊客在西消費203.94億歐元，同比增長15.3%。北京新浪網 (2017-06-06 17:01)
？？？西班牙國家統計局宣布，2017年前四個月外國遊客在西消費創歷史新高，達203.94億歐元，同比增長15.3%。其中僅3月、4月，由於聖周節日效應，外國遊客在西消費達到118.37億歐元，同比增長15.5%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
桐趣 螢幕架 實木．螢幕架加長．電視 螢幕架．多功能 螢幕架．RICHOME 螢幕架．鍵盤架 螢幕架．BUYJM 玻璃 螢幕架．Akira 螢幕架．IKLOO 螢幕架．防潑水螢幕架．螢幕架 USB．桌上 螢幕架．日系 螢幕架．C B 螢幕架．L 螢幕架．電腦螢幕架．曼巴皮面螢幕架．壁掛 螢幕架．螢幕架 加長．螢幕 架．防水增高螢幕架．鍵盤螢幕架．手工 皮革 螢幕架．JK 螢幕架．實木 鍵盤 螢幕架．維克 螢幕架．USB 螢幕架．實木鍵盤螢幕架．螢幕架 桌上架．安全螢幕架
傳了2個月之後，富士康終於還是把「戰火」燒向日本【北京新浪網】
學者評卡達斷交事件： 特朗普中東攪局獲小勝【北京新浪網】
「小巴菲特」再次對屢創新高的美股發出風險警告！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》