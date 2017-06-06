？？？西班牙國家統計局宣布，2017年前四個月外國遊客在西消費創歷史新高，達203.94億歐元，同比增長15.3%。其中僅3月、4月，由於聖周節日效應，外國遊客在西消費達到118.37億歐元，同比增長15.5%。



