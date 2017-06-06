華寶證券有限責任公司 宋祖強





今日分級B漲多跌少,國防、軍工、煤炭相關分級B漲幅較大,如國防B(150206,+5.58%)、軍工B(150182,+3.94%)、中航軍B(150222,+7.29%)、煤炭B級(150290,+7.06%)等。銀行、醫藥相關分級B下跌,如銀行B(150228,-0.67%)、醫藥B(150131,-0.21%)。當前有13隻分級B臨近下折。



今日進取股基上漲2.35%,穩健股基下跌0.21%,分級A指數下跌0.208%。今日成交量在1000萬以上的分級A跌多漲少,深成指A(150022,-0.52%)、券商A(150200,-0.30%)、中航軍A(150221,-0.36%)跌幅較大,H股A(150175,+0.10%)和一帶一A(150275,+0.20%)上漲。



今日,上交所發佈《上海證券交易所證券投資基金上市規則(2017年徵求意見稿)》(下稱《上市徵求意見稿》),該《上市徵求意見稿》主要新增迷你基金的終止上市條款和投資者適當性安排兩方面,其中,關於迷你基金的終止上市方面,對於分級基金的監管更為嚴格,如果關於迷你基金終止上市的條款設定正式出台,一方面市場上的迷你ETF和LOF基金或將退市,一方面,可能會加速迷你分級基金的價格向凈值回歸的過程,這部分分級基金可能會面臨溢價被抹平的風險。



今日,受標的股票上漲的影響,定增基金開始止跌回升,不同封閉期限的定增基金均在早盤下跌后回調,最終基本收漲,其中,大成定增、平安鼎泰分別上漲3.30%、2.07%,財通升級、國泰融豐和銀華鑫銳分別上漲1.04%、1.55%和1.11%。



今日倫敦金盤中下跌0.19%,AU9999下跌0.29%,華安黃金ETF下跌0.22%,AG1706下跌0.60%。



今日銀華日利七日年化收益率3.615%、華寶添益七日年化收益率3.667%、南方理財金H七日年化收益率為3.745%。今日場內貨基折價率基本在0.02%以上。



QDII-ETP方面,盤中在岸人民幣對美元匯率貶值0.24%,歐元兌美元下跌0.01%。昨日,德國DAX指數上漲0.40%,納斯達克100上漲0.48%,標普500上漲0.76%。今日華安德國30ETF上漲1.35%,預估溢價率3.42%。



標普全球石油指數上漲0.38%,標普石油天然氣上游股票指數上漲1.22%。今日華安石油下跌0.76%,預估折價率0.128%,華寶油氣下跌0.17%,預估溢價率2.117%。



風險提示:分級A投資者謹防股債市場波動加劇。