興業證券股份有限公司 興業證券研究所





1、轉債條款點評:公司信用評級較低,且票息不高,債底保護較差。



附加條款中規中矩,無需贅述。



2、正股簡評:近年來,公司基於大數據戰略實施戰略升級,開闢了數字傳播新業務,構建起「久其+」生態體系,目前形成了電子政務、集團管控和互聯網服務的多業務模式。在轉債正股中屬於比較優質的標的。公司2017 年一季度業績亮眼,體現了業務協同的效應。但公司近兩年比較依賴外延擴張的模式,未來這樣的模式能否維持,是否會轉化成內生動力,是存在一定不確定性的。



3、中籤率不確定較高,上市價格可能在110 附近,可以適當參與申購。公司前10 大股東持股比例達到65%,估計大概率會全額參與,加上其他股東的參與原股東配售部分可能在70—80%,那麼留給市場的規模在2 億上下。最近只有網上的永東發行規模僅3.4 億,凍結資金規模不足80 億,中籤率明顯超出此前市場預期。按照相似的比例預測,如果比永東大2 倍多久其也如凍結資金也是永東的兩倍,那麼中籤率有望超過1%,但如果回歸相對常態,中籤率可能更低。久其轉債發行平價在95 元左右,目前平價位置相似的國貿價格是108元,估計當前平價水平下,久其轉債價格上市價格在110 元上下。



按照這樣的中籤率和上市首日價格,打滿7800 萬收益,獲利7.8 萬,年化超過5%,覆蓋資金成本問題不大,但如果參與的機構稍多,當中籤率下降到0.7%以下時,便可能無法覆蓋資金成本。參與打新不但是個辛苦錢,還是一個博弈活。考慮到轉債上市價格預期可能尚可,且最近參與轉債打新熱情有限,不妨適當參與。