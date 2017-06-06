場內基金跟蹤報告:分級A略有波動,部分封基溢價北京新浪網 (2017-06-06 17:31)
方正證券股份有限公司 高子劍
分級A:
本周永續分級A平均下跌0.28%,目前分級A整體隱含收益率達到4.83%左右。其中,+3隱含收益率在4.51%,+3.5在4.96%,+4在5.28%,較上周分別變化0.01%,0.02%,0.02%,+3.5+3利差擴大1BP,+3+4利差擴大1BP。
貨幣基金:
本周貨幣基金市場份額1772.33億份,較上周減少9.8億份。本周總成交額934.82億元,較上周減少654.22億元。目前,貨基萬份收益為0.8994,7日年化收益率在3.41%。
其他ETP基金:
本周漲幅最好的封閉式基金是東證睿華,東證睿軒和東證睿陽,分別上漲2.98%,2.24%和2.13%。三者今年來的漲幅分別達到30%、23%和26%,目前普遍處於溢價狀態。東證睿豐溢價5%,到期日最近,我們提示風險。
風險提示:
數據僅代表歷史表現,不能反映市場未來表現。本報告模型僅供參考,市場劇烈動蕩可能導致模型失效。
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