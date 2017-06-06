天風證券股份有限公司 孫彬彬,高志剛,於瑤





債市要聞



1. 央行公開市場周一進行700 億逆回購操作,凈投放400 億元



2. 人民日報評論:銀證保都姓「監」



3. 房貸利率又提高,北京部分銀行首套房利率上浮10%



4. 金融資產管理公司可依法申請辦理不動產抵押權登記



5. 中國基金業協會:全面貫徹落實減持制度,支持創投基金規範發展



6. 商務部要求多個省份提供生鮮農產品受菜鳥和順豐糾紛的影響情況



信用債市場



1. 大公關於關注龐大汽貿集團股份有限公司出售子公司股權的公告(16龐大01 135250,17 龐大汽貿SCP001 011759011,16 龐大汽貿CP002 041660060,17 龐大汽貿SCP002 011758014,16 龐大02135362,16 龐大03 145135)2. 小商品城:2017 年累計新增借款超過上年末凈資產的20%(16 浙小商CP001 041660051,14 浙小商MTN001 101451038,16 小商01136411,16 小商02 136578)3. 長園集團:關於公司股東部分股份質押的公告(16 長園02 136466,16 長園01 136261)4. 聯合評級維持安陽鋼鐵股份有限公司的主體長期信用等級為AA-,評級展望由負面調整為穩定,維持「07 安鋼債 078057」的債項信用等級為AAA



風險提示:中國央行貨幣政策走向和國內基本面走向需要重點關注。