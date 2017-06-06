長城證券股份有限公司 閻紅





上周A 股市場繼續震蕩,大小盤風格指數持續分化,上證50 指數周漲幅為0.17%;滬深300 指數周跌幅為0.17%;中證500 指數周跌幅為-1.10%。



行業指數方面,中信一級行業指數平均周跌幅為-0.90%。大盤風格行業指數平均周漲幅較大。上周中信一級行業指數總成交額為1.06萬億元,比前周減少了-0.82 萬億元。跟蹤大盤風格指數的行業指數成交額較大。



上周永續指數型B 份額周平均跌幅超過主要股指。123 只B 份額的平均周跌幅為-0.92%。跟蹤大盤風格指數B 份額平均周漲幅較大。從成交量來看,B 份額總成交額為22.10 億元,比前周減少了-18.87 億元,為中證全指成交額的0.23%,比前周下降了-0.01%。



跟蹤大盤風格指數的B 份額成交額較大。B 份額的溢價率比前周上升了0.48%,平均溢價率為-3.42%。跟蹤大盤風格指數的B 份額平均溢價率較高。B 份額的價格槓桿比前周上升了0.008 倍,平均槓桿為2.49 倍。跟蹤中小盤風格指數的B 份額平均價格槓桿較高。



從ETF 基金跟蹤主題指數近五年的市凈率PB(LF)來看,2015 年6月以來整體呈現回落態勢,目前在中位數之上的指數有3 個:第一名是中證800 食品,高於中位數16.42%;第二名是上證消費,高於中位數15.15%;第三名是上證商品,高於中位數0.21%。



定期折算:近1 月內2 只A 份額進行定期折算:2017 年06 月20日申萬菱信醫藥生物A;2017 年07 月03 日工銀瑞信深證100A。



不定期折算:截止2017 年06 月02 日,10 只B 份額的母基金凈值距離下折閥值小於10%。其中,軍工股B 為-1.99%;傳媒業B 為-3.08%;網金融B 為-4.68%;國投瑞銀瑞澤中證創業成長B 為-6.62%;招商滬深300 高貝塔B 為-7.95%;泰信基本面400B 為-8.48%;環保B 端為-8.90%;1000B 為-8.96%;招商中證證券公司B 為-9.16%;煤炭B 級為-9.38%。