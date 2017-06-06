華創證券有限責任公司 吉靈浩





眾所周知,從歷史經驗規律來看,一季度由於銀行、保險等機構往往會有新增資金帶來的配置需求,或是存量資產到期帶來的再配置需求,因此一季度通常是債券市場投資者進行債券集中配置的階段。而與此同時,由於一季度債券發行一般相對較少,因此在配置需求的驅動下,正常情況下一季度債券市場的走勢都會比較好,利率以下行為主。而二季度受春節資金投放逐漸回籠,繳稅逐步增多等因素的影響,資金面往往會較一季度趨緊,而年報披露季信用風險事件也會對情緒帶來負面影響,因此二季度債券市場表現則往往不盡如人意。



今年情冷卻有些不一樣。在一系列負面因素的共同作用下,今年一季度市場持續調整,配置需求也並未出現如往年一般集中配置的情況。而3月底、4月初銀監會連續發文劍指銀行同業鏈條,金融監管進一步加碼再次打擊了市場情緒,債市也再次迎來大幅調整,直到目前一級市場依然低迷,配置需求似乎依然沒有出現。那麼我們不禁要問,為何今年配置需求一再失約,即使在市場普遍認為利率水平已經存在配置價值的情況下,一級市場始終冷冷清清,究竟是配置資金依然認為目前的利率水平不具備吸引力,還是在緊貨幣嚴監管之下,配置力量已經大幅萎縮了?本文將試圖從銀行負債端和資產端兩個方面入手,分析銀行作為債券市場配置需求的最主要來源,今年配置意願為何持續低迷。



我們首先從負債端入手,採取從宏觀到微觀的方法對今年以來商業銀行負債端的變化情況進行分析。從宏觀層面,我們選取央行每月公佈的信貸收支表中的數據進行分析。整體來看,受貨幣政策收緊、MPA考核與金融監管從嚴等多重因素的制約,2016年以來各類銀行負債端的增速整體都呈現出下滑的跡象,且到目前為止仍在下滑的過程中,因此商業銀行負債端擴張速度的整體放緩是商業銀行配置需求下滑的主要原因之一。雖然不同類別銀行之間負債結構有所差異,但同業負債收縮,強化存款爭奪,依靠央行借款是所有銀行所面臨的共同問題。從微觀層面,我們選擇上市銀行一季度資產負債表來分析不同類別、不同規模、不同區域銀行負債情況的變化。上市銀行所代表的大中型銀行,在貨幣政策收緊、MPA和金融監管從嚴的大背景下,都面臨著行業集中度提高,同業負債難度不斷加大的壓力。雖然大多數中小銀行依然艱難的維持著資產負債表的擴張,但擴張速度已經明顯放緩,隨著金融監管的延續,被動縮表仍是大概率事件。展望未來,強監管年銀行業的優勝劣汰恐怕難以避免,中小銀行的生存壓力仍將不斷加大,銀行業普遍被動縮表甚至少數銀行破產的風險不可忽視。



從資產端來看,MPA考核無疑是影響商業銀行配置意願的最主要因素。那麼我們就通過對銀行二季度MPA壓力的簡單測算,來評估MPA考核對銀行配置意願的負面影響究竟有多大。就目前的情況來看,商業銀行MPA考核的壓力主要集中在資本充足率、廣義信貸增速和LCR三個方面。由於資本充足率和廣義信貸增速存在相互影響、相互制約的關係,根據我們的測算,二季度大型銀行的廣義信貸增速預計在9%左右,中小銀行的廣義信貸增速預計在17%左右。而按照目前商業銀行的資本充足率水平,所能夠支撐的廣義信貸增速上限僅為15-20%,這也就意味著依然有許多中小銀行二季度仍然面臨廣義信貸增速超標導致MPA考核不合格的風險。而由於負債成本的高企和同業負債佔比居高不下,商業銀行LCR的考核壓力也在不斷加大,未來LCR對銀行MPA考核的約束力度也將進一步上升。



綜上所述,上半年之所以銀行配置意願低迷,一方面與貨幣政策收緊、金融監管從嚴壓力下,商業銀行普遍被動收縮了負債端的擴張速度有關,負債擴張放緩自然導致資產端對債券的配置意願減弱;另一方面,資產端受制於MPA考核壓力,同比增速考核的模式下,即使銀行有錢配債也沒有配置額度,而前期委外的大幅虧損也使得廣大銀行機構「一朝被蛇咬,十年怕井繩」,不願再新增委外額度,資產端配置需求也同樣大打折扣。此外,債券市場的持續調整也使得商業銀行即使有配置需求也不必急於配置,調整預期下銀行普遍傾向於等待更好的配置時點,這也同樣延後了配置需求的釋放。在這些因素的共同作用下,配置需求低迷也就不足為怪了。



展望未來,貨幣政策的收緊和金融監管的從嚴短期內依然很難看到轉向的跡象,銀行負債端擴張的放緩甚至收縮還將持續更長的時間;MPA考核壓力持續存在,也將再相當長的時期內限制銀行的配置需求。因此從短期來看,銀行無論從資產端還是負債端都找不到大幅增加債券配置的理由。至於未來配置意願何時回暖,一方面需要看到金融監管出現實質上的放緩,使得銀行有能力重新擴張資產負債表;另一方面需要看到經濟基本面顯著下滑,使市場重新產生利率下行的預期。