申萬宏源集團股份有限公司 王曉亮





1. 操作回顧:



空倉觀望。



2. 後市研判及操作策略:



端午小長假期間,減持新政的推出受到市場一致看好,但從近期盤面走勢來看,遠低於預期。表明市場情緒低迷,後市弱勢震蕩格局難改,雖短期仍有結構性反彈行情,但選股難度很大,建議空倉觀望。



3. 操作計劃:



空倉觀望。