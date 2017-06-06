申萬宏源動態組合基金版北京新浪網 (2017-06-06 17:31)
申萬宏源集團股份有限公司 王曉亮
1. 操作回顧:
空倉觀望。
2. 後市研判及操作策略:
端午小長假期間,減持新政的推出受到市場一致看好,但從近期盤面走勢來看,遠低於預期。表明市場情緒低迷,後市弱勢震蕩格局難改,雖短期仍有結構性反彈行情,但選股難度很大,建議空倉觀望。
3. 操作計劃:
空倉觀望。
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