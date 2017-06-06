華創證券有限責任公司 屈慶





債券策略方面,周一資金面繼續偏緊,債市收益率小幅下行,近期市場再次出現「資金越緊,債券收益率越下」背離現象,但我們認為相比前兩次背離發生的2、3月,目前經濟基本面回落幅度小、監管更加嚴格、銀行配置需求下滑、未來資金面也不會明顯放鬆、海外加息壓力也沒有減輕,因此「資金越緊,債券收益率越下」很難持續。短期影響市場的變數依然是監管,在金融去槓桿大趨勢下,債市調整仍將持續。



第一,我們發現去年下半年以來,債券收益率和資金面一共出現四次背離,分別為去年9月中下旬、今年2月中旬、3月中下旬和5月底以來,但這四次背離發生的背景有著明顯不同的特點:去年9月中下旬:去年市場對經濟和通脹預期比較悲觀,市場主流預期是經濟衰退+通縮,而且支撐去年9月份行情的一個重要邏輯是資產荒和欠配。因此在債券收益率已經下行到一個很低的水平時,市場依然在買買買,完全不顧還有多大的套息空間,因為市場普遍預期債券收益率會繼續下行。



今年2月中旬和3月中下旬:今年一季度是年內經濟的高點,因此基本面對當時債市並未構成利好。推動債券收益率下行的主要原因是收益率上行到一定位置后交易行情、年初配置需求和資金面預期差推動所致,如春節期間面臨天量資金到期壓力、3月面臨跨季和mpa考核壓力,但事後資金面壓力並沒有那麼大,3月中下旬央行跟隨美聯儲加息上調公開市場操作后,市場認為利空出盡。



近期與2月中旬和3月中下旬的比較:我們認為相比2、3月,目前經濟基本面回落幅度小、監管更加嚴格、銀行配置需求下滑、未來資金面也不會明顯放鬆、海外加息壓力也沒有減輕,因此「資金越緊,債券收益率越下」很難持續。



第二,本輪期貨為何補跌?近期期貨升水幅度擴大,相比去年底那波下跌,期貨大幅貼水,我們認為有以下幾個原因:首先,去年底的下跌是某些風險事件爆發,引發了流動性危機,導致市場大幅快速調整,在現貨難以賣出的情況下,機構大量做空期貨進行對沖,而本輪調整主要是金融監管的不斷趨嚴,委外的贖回,但央行對流動性相對呵護,沒有出現流動性問題,調整的速度和幅度沒有之前大。其次,就是套保需求沒之前大,一方面經過較長時間的去槓桿,目前大部分機構的倉位和久期已經降下來了,去年持有信用債套保的需求較大;另一方面,目前收益率水平要明顯比之前高,安全邊際要高。最後,經過大幅調整后,目前市場情緒要比之前好,且當前收益率已具有一定的配置價值,做多力量比之前要大。