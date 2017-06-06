女主播罹癌返家療養 5歲愛女貼心「守護媽媽」NOWnews今日新聞 (2017-06-06 17:10)
日本歌舞伎男星市川海老藏的主播老婆小林麻央去年6月驚爆罹患乳癌，目前癌細胞已擴散至下巴，日前還高燒39.4度。市川海老藏坦言照顧老婆有時「心有餘而力不足」，好在兩個孩子都很懂事，5歲女兒還貼心想「守護媽媽」，令人欣慰。
小林麻央今年4月時病情惡化，上月底返家療養，她在部落格持續更新近況，以「不安」為題，寫道：「因為孩子還小，老公同時還得兼顧工作，真的是雪上加霜，雖然家人都鼓勵我『沒關係』，無法預測未來會變怎樣，讓我非常不安。」不過仍維持積極態度：「不管怎樣我都只能繼續活下去！真的很抱歉，但謝謝。」
海老藏今日接受朝日電視台訪問時透露：「常會不知所措，因為有時候要幫忙換點滴、氧氣筒，十分辛苦。」但他認為老婆在家治療較為舒適且安心，認為若非家人，很難堅持24小時都陪在身邊看顧。另外也透露兩個孩子對於媽媽返家療養而感到開心，5歲女兒麗禾開始識字，有時還會讀繪本給媽媽聽，海老藏欣慰分享：「她最近流露出那種『媽媽由我來守護』的氣勢，而且不會和媽媽撒嬌。兒子勸玄也是雖然會對我或是阿嬤撒嬌，但是在媽媽面前不會這樣。」
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