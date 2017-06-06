▲林雅詩外型豔麗，星運卻一直不太順遂。（圖／翻攝自林雅詩臉書，2017.06.06）

香港豔星林雅詩3日在馬來西亞吉隆坡玩臉書直播，忽被一名男子搶走手提袋，消息傳出後，當地媒體及民眾一片譁然，但林雅詩隨即改口誤會，令人霧裡看花，沒多久便被踢爆原來是在拍戲，激起該地民怨。

林雅詩原定8日回港，5日便疑似落荒而逃，但「直播造假事件」已全面延燒，甚至有當地華人團體憤而報警，要求全面徹查，以維護當地聲譽。直播事件隔天，馬國警察總長丹斯里卡立阿布巴卡受訪表示，林雅詩需公開澄清，不然就是對馬國存有惡意，但警方不會對此展開調查，建議將她列為不受歡迎人物，禁止日後再次入境。

▲林雅詩擁有極品美胸。（圖／翻攝自林雅詩微博，2017.06.06）

林雅詩現年39歲，曾在1997年參選香港小姐，並進入前20名，可惜決賽時被刷掉，後與無線電視簽約，但都沒有演出重要角色，離開無線電視後，一度退出娛樂圈，最後簽給導演王晶的電影公司，在三級片中性感演出。