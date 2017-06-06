國研院打造攻防平台 供資安實戰演練台灣醒報 (2017-06-06 16:36)
【台灣醒報記者林亭妤台北報導】雖然WannaCry病毒風波暫時告一段落，但專家提醒，下一波病毒衝擊的速度與強度將帶來更險峻挑戰。對此，國研院國網中心研究員蔡一郎6日表示，國研院以累積近10年的惡意程式資料與技術經驗，打造出可供全民練習網路攻擊與防禦技巧的「雲端資安攻防平台」，盼全面提升國內資安防護力。
在微軟公司與網管人員的控制下，勒索病毒WannaCry暫時被成功防堵，但也突顯出台灣的資安漏洞、人民的資安意識有多匱乏。隨著數位雲端化和人工智慧化來臨，真實世界受到虛擬世界的衝擊將越來越大，國研院6日正式啟動「雲端資安攻防平台」系統，呼籲各界重視日亦趨多的數位攻擊。
蔡一郎表示，在平台上民眾將可學到基本課程包括：基礎網頁安全、封包分析、惡意程式分析、誘捕系統、弱點滲透、數位鑑識、行動裝置安全等12類資安技術，並練習網路攻擊與防禦技巧，如架設防火牆、修補系統漏洞等。平台也根據過往案例做出150個以上完全不同的題型供民眾進行實務演練，「用你想得到的所有方法去反攻駭客並修補程式漏洞吧！」
而國研院副院長吳光鐘指出，資安人才的實力必須靠實戰累積，因此平台除了既有題庫外，還進一步提供「真人攻防對戰」的演練場景，使用者如身處在虛擬戰爭中攻城掠地，和其他對手進行「城池」（系統隨機產生的虛擬主機）攻防戰，不只要防堵，還要能反擊、維護、修補、升級。
蔡一郎則提醒，「除非極專業，否則實戰練習用的攻擊手法一不小心就會『外洩』，影響到現實網路世界。」因此，平台最大的特色就是和真實網路「全面隔離」，使用者的所有行為都是在一個獨立網路世界裡運轉。
不過，「雲端資安攻防平台」目前最多只可容納500個人同時在線，國研院說，會持續擴充建置，讓更多人都有學習的空間，也盼民眾可以多利用資源，強化基礎資安能力。
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