任天堂宣布 6日晚間有寶可夢最新情報NOWnews今日新聞 (2017-06-06 16:22)
任天堂宣布，將在台灣時間6月6日晚上10點舉行《精靈寶可夢》有關的直播會，屆時會有約8分鐘的《精靈寶可夢》情報。
目前任天堂最新主機「Switch」發售快3個月，許多玩家也在臆測《精靈寶可夢》的下一個新作或許就會在「Switch」上推出，而這次任天堂特地弄了個直播會，或許真的有什麼驚喜也說不定。
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