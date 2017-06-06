前天一魚塘開張，釣費100大洋

老闆說沒釣到就送一隻雞，很多人都去了

回來時每人拎著一隻雞

……後來，魚塘看門老大爺說

老闆本來就是個養雞專業戶，這魚塘就沒魚

這個方法叫做「去庫存」！

另一魚塘也開張了

釣魚免費，但釣上的魚要15一斤買走

許多人去了，奇怪？

不管會不會釣魚的都能一天釣幾十條魚

個個都覺得自己是釣魚大師！！！

聽說連普京大帝都來了！！

……後來魚塘看門老大爺說

老闆的魚是批發市場3塊錢一斤買來的

派了他兒子潛在水下一條一條的掛在他們的魚鉤上

這個方法叫做「供給側改革」

第三個魚塘又開張了

受啟發，這魚塘實行撒網捕魚模式

讓顧客穿上蓑衣，戴上鬥笠，乘上小舟

扮成漁夫模樣，體驗農耕文化

魚塘專門負責派人拍照美圖

給顧客發微信朋友圈，提升顧客逼格

最後網到的魚只要10一斤，買走就可以了

許多人高興地去了

不到十分鐘幾網下去好幾十斤魚

魚塘老闆日銷售量從以前的500斤上升到10000斤

而且時間周期大大縮短

顧客遊樂有了體驗，批發市場去了庫存

……

後來魚塘看門大爺說

這個方法叫做「去槓桿改革「

從魚塘去釣竿改革衍生而來」！

今天第四個魚塘又開張了

受前面三個開張魚塘的啟發

這魚塘釣魚免費，釣上的魚也可免費拿走

許多人高興的去了，奇怪！

居然很多人釣到了美人魚！？

然後釣魚的和美人魚共進午餐

享用拉菲紅酒及神戶牛排，觀賞歌舞

……看魚塘的老大爺說

其實美人魚都是東莞請來的miss!

這個方法叫做【客戶需求深層次挖掘】

最近魚塘開的比較多，成了最熱門的項目

老闆對經常釣魚的顧客講

投資魚塘太賺錢了，半年回本，一年翻倍

為了回饋老顧客，現推出會員激勵計劃

一次性投入一萬八，可享受終身會員待遇

同時享有1%股份，每年分紅五千

如果需要錢，還能轉讓股權

顧客正愁沒處投資呢，這麼好的項目

不到一上午，一百個人交了錢

…後來魚塘看門大爺說

老闆去年跟銀行貸款20萬，一直逾期

今天終於還上了，欠了半年的工資也發了

這個方法叫【資產證券化】

第五個魚塘開張當天

媒體廣泛報導

很多大腕級的大師和企業家都紛紛去取經求道

魚塘老闆招架不住啦

最後只得交代：

原來看門大爺才是魚塘幕後的大股東

主導了每次變革轉型的成功

老大爺在接受記者訪談時飽含眼淚哽咽著說：

我以前只是個企業中層，能有今天成就

來源就是不斷的學習！

這叫：「知識改變命運，思路決定出路」！

姿勢改變命運啊？啊！啊！！！！！