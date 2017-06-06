摘要：2017年5月27日，證監會對外發佈《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告【2017】9號），上海、深圳交易所也出台了完善減持制度的專門規則。本次規定的發佈與之前實行的制度存在哪些區別？新的制度又會對於當前的市場環境產生哪些作用？道可特律師事務所金融與資本市場團隊將對新規的發佈背景和新規核心要點進行全面解讀，並通過對比【2016】1號文件，探析新規對上市公司股東減持股份的相關影響。

一、新規發佈背景

2016年1月9日，證監會發佈了《上司公司大股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告【2016】1號），該規定為本次規定發佈之前證監會對於上市公司大股東、董監高減持股份行為的標準性文件。【2016】1號文件實施一年多以來，一方面極大的規範了上市公司大股東、董監高減持股股份的問題，另一方面也存在的諸多不完善之處，引發了諸多問題。例如大股東集中減持規範不夠完善，一些大股東通過非集中競價交易方式，以「過橋減持」的方式規避集中競價交易的減持數量限制；上市公司非公開發行股份解禁后的減持數量沒有限制，導致短期內大量減持股份；對於雖然不是大股東但持有首次公開發行前股份和上市公司非公開發行的股東，在鎖定期屆滿后大幅減持缺乏有針對性的制度規範；有關股東減持的信息披露要求不夠完備；市場是存在董監高通過辭職方式，規避減持規則等。

這些無序減持、違規減持等問題，不但嚴重影響中小股東對公司經營的預期，也對二級市場尤其是對投資者信心造成了負面影響。同時產業資本的大規模減持，不但會令股市承壓，不利於股市健康發展，也會給整個宏觀經濟帶來危害，使實體經濟面臨「失血」風險。

正是在這一背景下，證監會發了《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（以下簡稱【2017】9號規定），旨在對於【2016】1號規定進行補充和完善。

二、條款對比分析

就兩個規定條款的主要區別，本文整理如下：

通過前述對比列舉可以看出本次【2017】9號文件相對於【2016】1號文件來說，主要有如下幾方面的變化：

一是擴大了適用範圍。將原來的僅規範大股東（即控股股東或持股5%以上的股東）減持行為擴大至其他股東。通過新規定第2條可以看出，上市公司首次公開發行前股份以及上市公司非公開發行股東的行為也納入了監管範疇。使用範圍的擴大，使得監管範疇更加的周延，很好的應對了當前所面臨的問題。

二是細化了信息披露規定。本次新規中，除堅持了原來對於信息披露時間的規定外，更加細化了信息披露的內容。規定針對減持計劃實施情況，無論是否實施完畢，仍需向證券交易所報告。本次新規加強了事後監管，使得監管的時間跨度更為全面。

三是限制了減持數量。大股東在任意連續90日內，通過競價交易減持股份的數量不得超過總股本的1%，通過大宗交易減持股份的數量不得超過總股本的2%，合計不得超過3%。

四是進一步防範規避行為。對通過大宗交易的「過橋減持」的，新增受讓方在6個月內不得轉讓的限制，對大股東通過一致行動人分散減持的，明確大股東與其一直行動人的持股合併計算，並共同遵守減持數量限制、公用相關減持額度。

三、新規對市場有何影響？

針對本次【2017】9號文件的規定對於市場帶來的影響，道可特律師事務所金融與資本市場團隊認為：

首先，從原則上來說新規對於市場的影響是積極正面的。新規很大程度上完善了具體的規則制度，既維護了二級市場的穩定，也關注了市場的流動性，既關注了資本退出渠道的正常與否，也保障了資本形成功能的發揮。本次新規將在很大程度上為市場帶來積極導向。

其次，本次新規也不會對於市場流動性帶來負面影響。修改後的減持制度將有利於引導產業資本專注實業而非投資領域。實體產業的發展會在很大程度上帶動市場的流動性，可以看出，本次新規對於市場流動性以及投資者預期皆是正面積極的。

最後，我們認為本次新規也不會對於中小投資者造成不利影響影響。監管部門之所以對於大股東以及董監高的減持行為進行規制，是基於市場安全性及保護中小投資者權益的角度考慮。本次新規，雖然擴大了規定的適用範圍，但仍然是對於非正常流動的市場行為的規制，對非正常市場行為的規制正是對於正常市場行為的保護。完善後的減持制度將進一步引發上市公司股東、董監高規範減持行為，有利於進一步健全上市公司治理，維護證券市場交易秩序，進一步提振市場信心。

針對修改後的減持制度是否會增加創業投資基金的退出成本，不利於支持創業投資基金投早投小？在證監會答記者問中，新聞發言人鄧舸指出，為落實《國務院關於促進創業投資持續健康發展的若干意見》的有關要求，在修改完善減持制度時，對創業投資基金的退出問題作出了專門的制度安排。在下一步工作中，將進一步研究創業投資基金所投資企業上市解禁期與上市前投資期限長短反向挂鉤機制，對專注於長期投資和價值投資的創業投資基金在市場化退出方面給予必要的政策支持。

本次新規與發佈之日起實施，可見監管層面對於新規的肯定和信心。新規的出台是監管層面總結市場情況應對市場變化的結果，積極面對並解決了社會反響強烈的突出問題，既維護二級市場穩定，也關注市場的流動性，總體來說利好與二級市場。【2017】9號新規在實施過程中究竟會對市場產生哪些具體作用，道可特律師事務所將持續予以關注。

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