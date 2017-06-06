日期:6月6日凌晨1點(美國舊金山時間6月5日下午1點)，蘋果WWDC2017開發者大會加利福尼亞州聖何塞McEnery會議中心舉行，這是蘋果的第28屆全球開發者大會。

在兩個多小時的主題演講過程中，錯過幾分鐘都可能漏掉一款產品。從一開始，庫克就忍痛省掉了原本雷打不動的王者榮耀環節，沒浪費太多時間得瑟炫目業績，沒能像以往那般像國王一般矗立在舞台，眯眼微笑著接受全場山呼海嘯般的歡呼，而是迫不及待地直奔主題介紹各項新品。

除了固定更新的四大操作系統Tv OS、watch OS、Mac OS和iOS以外，蘋果低調展示了極為重要的Core ML和AR Kit兩大技術王牌。當然，蘋果還一口氣更新或發佈了Macbook Pro、iMac、iMac Pro、iPad Pro等幾乎全線核心硬體。

蘋果CEO蒂姆·庫克在介紹iOS 11的時候沒忘了嘲諷下安卓，他說iOS 10的用戶滿意度達到96%，升級率達到了86%，而另一陣營的Android 7.0升級率才7%。信息iMessage的貼紙進行了更新，在新設備中登陸可以通過iCloud進行同步，同步信息顯示，同步信息刪除，點對點加密。

另一個大的更新是Apple Pay。截止今年年底，Apple Pay在美國本土使用率將達到50%以上。新的Apple Pay也變得更加強大，通過iMessage可以與好友進行點對點的轉賬，蘋果說這項功能即將推出。

和以前每一次系統更新一樣，Siri也是iOS 11的更新重點，它有了更好的視覺界面，有多個搜索系統，還支持翻譯英譯中文、法語、德語、義大利語和西班牙語。甚至連掃微信二維碼都可以通過Siri來操作。

另外，Siri也變得更加的聰明，加入了人工智慧，它可以對用戶行為預測，進行提醒。如幫助自動搜索新聞等。

iOS 11的控制中心、鎖屏和消息界面還進行了重新設計，在鎖屏界面上划可以看到更多消息通知。

蘋果地圖也變得更加強大，以商場導航為例，它可以精確到每一個樓層。另外，這次iOS 11還對拍照進行了優化，支持HEVC 視頻編碼，照片方面，JPEG 也被High Efficiency Image Format（高效影像格式，HEIF ）圖像格式所取代在提升圖片存儲質量的同時，存儲容量減少一半。

記憶相冊功能更加強大，還可以拍成小電影。Live動態照片可以剪輯。Car Play則是擁有全新的用戶界面，開車的時候自動開啟免打擾功能。假如你收到信息，它會自動回復給對方你正在開車中，如果有特別緊急的信息，則是會彈出。

iOS 11還開始支持AR功能，通過ARKit配合相機，可以實現一些簡單的AR數據處理。另外在中國區，攝像頭將支持直接識別二維碼。當然，iOS 11的AR功能也能配合遊戲使用，蘋果歡迎開發者通過iPhone和iPad加入這個全球最大的AR平台。

雖然這是一場名義上為軟體更新的大會，但絲毫沒有掩蓋蘋果硬體設備的更新。iMac Pro絕對是硬體更新的重頭戲，它不僅是蘋果首款擁有工作站級別的運算能力和散熱能力的一體式電腦，並且全線產品均配備27英寸5K屏幕和128GB ECC內存，處理器最高可達18核至強處理器，這明擺著是要碾壓微軟Surface Studio的節奏啊。

與Surface Studio相比，對於專業領域的工作人員來說，iMac Pro絕對是一款更強的利器，當然價格也十分的鋒利，入門版本為4999美元。

iMac Pro的配置可以說十分的嚇人，但蘋果似乎要把堆配置進行到底，因為新版iMac的更新力度也很大。全新iMac配備了第七代 Kaby Lake 處理器，屏幕亮度達到500尼特，比前代產品提高43%，所有iMac也添加了USB-C介面。

值得一提的是，作為最後的壓軸產品，蘋果的智能語音產品亦在大會同步發佈。這款智能語音產品被命名為HomePod，被蘋果視為iPod之後對音樂本身的回歸。

HomePod的外形類似於矮胖版的Mac Pro垃圾桶，高度不到 7 英寸，外殼為網狀結構，擁有7個揚聲器陣列，4寸向上的振膜式喇叭，搭載蘋果A8晶元。HomePod可定位自身在房間里的位置，然後調整音量和音軌輸出，以達到最佳的播放效果。

但不要誤會，HomePod不止是一個智能音箱，它還和亞馬遜Echo一樣，扮演著智能家居樞紐的角色。用戶說出「Hey, Siri」 即能喚醒HomePod，通過語音對其發佈播放音樂、設定鬧鐘、翻譯、查詢天氣等指令。

因為HomePod有6個麥克風，用戶可以遠距離進行語音操控，而不必像手機一樣在旁邊說話。HomePod支持蘋果的HomeKit智能家居平台，未來可作為智能家居的控制中心，管理其他智能產品，讓用戶能夠用語音或遠程控制的方式完成調燈光、拉窗帘等操作。

不過，國外媒體以及粉絲對蘋果精心準備這份「禮物」吐槽甚多。從價格來說，HomePod目前定價為350美元，遠遠高於亞馬遜的類似產品Echo。VOX就定價問題進行了更加詳細的評論。

它認為，不同於亞馬遜和谷歌對普及性和產品衍生的考慮，蘋果一直以來專注於生產獨樹一幟、讓人眼前一亮的高端產品，而且由於在家庭助手的發佈時間上已經落後亞馬遜三年，蘋果也許是策略性地放棄了「助手」功能，同時針對高端市場更多地強調了音效和音質。

The Verge的評論則更加有趣，記者將其描述為「一個蜂窩狀的Mac Pro」，又像兩個葡萄串摞在一起，非常可愛。

此外，美國網友們也很關心它的奇葩長相。有人認為它長得像蛋糕：

還有人找到了一些神似HomePod的不明物體：

當然，也有人吐槽蘋果公司一直以來棄療的產品名。看看人家亞馬遜，好歹起個名兒叫「回聲」。蘋果倒好，直接把iPod改了改就拿出來用了。

蘋果CEO Tim Cook在大會上說：「我們想要重新定義家庭音樂，還有兩種顏色。」……於是就有網友吐槽說：意思是你想要立體聲還得一次性買倆？！

坦白講，蘋果還是一家硬體公司。雖然蘋果同樣擁有出色的操作系統、軟體產品和雲服務，但這一切都圍繞著蘋果的硬體產品——iPhone、iPad、Macbook等等。所以，對蘋果而言，AI、DL、AR、VR都只是給自己平台帶來體驗提升的實用技術，一切的努力都是通過出色的產品體驗和生態系統吸引更多的用戶購買iPhone、iPad和Mac的硬體產品和消費虛擬產品。

應用商店和Apple Pay等服務業務已經成為蘋果僅次於iPhone的第二大營收來源，同樣也是增長最快的業務。上一季度蘋果的服務營收收入為70億美元，較去年同期大幅增長18%。這方面的營收增長同樣依賴於iOS平台的硬體銷量和生態系統。

由於基因的不同，蘋果並不需要像谷歌和微軟那樣去提供跨平台的雲端服務。只要iOS和Mac OS能繼續擴大硬體銷量，谷歌和微軟的雲服務一樣需要蘋果的硬體來落地。憑藉著iOS這個護城河，蘋果一樣可以在未來競爭中牢牢佔據自己的領地。

蘋果連續發佈的諸多硬體產品，也是意在提振自己出現頹勢的硬體銷量。蘋果連續升級了此前一直被詬病的iMac產品線，通過iMac Pro補上了始終是軟肋的工作站產品線，全線升級了MacBook Pro產品線，以及更新了iPad Pro產品線。在平板電腦、筆記本、台式機和工作站四大硬體戰線全面提升了自己的競爭力。

不過，真正決定庫克能否繼續談笑風生的，則是9月份的iPhone發佈會。iPhone給蘋果帶來了接近七成的營收，每一款iPhone都直接影響著蘋果的業績。昨晚發佈的iOS 11給新iPhone提供了足夠強勁的平台支撐，但如果沒有足夠強大的硬體創新，iPhone依然無法擺脫疲軟的態勢。

來源：綜合自虎嗅網、鳳凰科技、36氪、界面

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