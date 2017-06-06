知道嗎？一年一度的公積金調整時間就快到了！

按照慣例，不少單位會在每年辦理完6月份匯繳業務后，根據員工上一年（上一年的7月1日至當年的6月30日）的月平均工資為員工調整公積金繳納基數。

《住房公積金管理條例》第十六條規定，職工住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資乘以職工住房公積金繳存比例。單位為職工繳存的住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資乘以單位住房公積金繳存比例。

說人話，就是住房公積金一半是自己交，一半是單位交。

自己交的部分=（上一年的7月1日至當年的6月30日）的月平均工資 * 公積金個人繳費比例

單位交的部分=（上一年的7月1日至當年的6月30日）的月平均工資 * 公積金單位繳費比例

需要注意的是，公積金的實際繳存額度應在上一年度月平均工資12%以內，且繳費基數不能超過當地上一年職工月平均工資的3倍。

以廣州為例，廣州的個人及單位住房公積金繳納比例為5%~12%，廣州上一年度的月平均工資為20292元。

那麼廣州地區的職工們，每月上交的住房公積金額度是在94.5元~2345.04元這個區間。

趕緊拿起計算器，算算你的公積金要交多少吧？