在5月31日往事重提：螺紋鋼與商品指數運行參考一文中，牛熊張小金繪製了螺紋鋼指數簡易時空圖與商品期貨指數簡易時空圖。

目前，對這兩個圖的實際運行做同步更新，並將自5月31日以來以螺紋鋼為例的運行節點盤中跟蹤以及牛熊張(tuwening)在國內某煤焦鋼礦企業交流群的群聊匯總截取以作觀摩參考。

圖1：螺紋鋼期貨簡易時空圖實際運行同步

圖2：商品期貨指數簡易時空圖實際運行同步

圖3：牛熊張在國內某大型煤焦鋼礦企業微信群內實時觀點匯總記錄圖

2017-05-31 通過公眾號牛熊張小金圖文發佈市場預警並通知相關會員及企業成員相關交易操作預案。

各類資產管理操作：平多轉空；

企業套期保值操作：進行庫存置換與風險對沖、參考螺紋鋼簡易時空圖內圓點回補，並將期現整體庫存降低於常規；

2017-06-01 再次強調提示注意鋼材價格回落擴張。2910第2擴張位參考；

2017-06-06 盤中螺紋鋼主力合約最低價2907，目標價位到達並開啟日內60點反彈。

後市市場運行整體仍然參照圖1圖2的牛熊張簡易時空圖。跟隨市場節點節奏，確認各級區間支撐帶力度與有效性，做好投機頭寸處理與現貨套期保值風險管理。

圖4：螺紋鋼指數與文華商品指數疊加比對圖

通過圖4的疊加比對圖可以看到，螺紋鋼類黑色期貨在紅色區域段階段內的上行節奏明顯強於整體指數，表現得極其特別與搶眼。但目前也是落花流水狀。

這裏其實隱含著市場的一個邏輯規律：市場的均衡。

簡單理解，就是木秀於林風必摧之。

關於市場的均衡，我們以後會專門列出課題論述。

同名公眾號：牛熊張小金 (tuwening)

專注全球期貨、期權、外匯各類金融市場高級演算法技術分析處理。

幫助各類資產管理者與現貨交易商提供技術應用解決方案與交易預案。