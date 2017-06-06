一場速戰速決的順豐菜鳥大戰

5月31日

5月31日晚上6時，菜鳥接到順豐發出的數據介面暫停告知。

6月1日

6月1日凌晨，順豐關閉了自提櫃的數據信息回傳，進一步關閉整個淘寶平台物流信息的回傳。

14:32，菜鳥網路官方微博發佈順豐暫停其物流數據介面的聲明。

18:45，順豐在其官方微博回應稱：菜鳥5月份基於自身商業利益出發，要求豐巢提供與其無關的客戶隱私數據，豐巢本著「客戶第一」的原則拒絕了這一要求。菜鳥單方面於6月1日0點切斷豐巢信息介面，此外，阿里系平台已將順豐從物流選項中剔除，菜鳥同時封殺第三方平台介面。

夜間，國家郵政局發文維護市場秩序。

6月2日

6月2日，菜鳥方面指責順豐惡意放大問題，稱與順豐關於快遞櫃的合同已經於2017年3月到期，是「完全正常的商業行為」。

順豐方面表示「順豐做事有一貫的原則和立場，不能建立在公平、公正、合理、共贏上的合作，我們只能說NO。」

豐巢快遞櫃官方微博回應「超範圍使用數據」質疑。

京東、美團「力挺」順豐，接入豐巢自提櫃。

晚間，國家郵政局調停，雙方握手言和，並同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和數據傳輸。

當不滿足於「三通一達」霸主地位的順豐，公然挑戰一個一點也不菜鳥的菜鳥，快遞江湖的戰火瞬間燃起。6月1日，順豐和菜鳥互相指責對方掐斷數據介面，繼而「數據斷交」。6月3日，通過國家郵政局的調停，雙方旋即握手言和，全面恢復業務合作和數據傳輸。

兩大快遞巨頭從「劍拔弩張」到「握手言和」僅用了三天時間，這不得不讓人唏噓，成人世界的恩怨何時起了斷得如此「孩子氣」？上一秒是敵人，下一秒就是朋友，這就是順豐聯手菜鳥為大家獻上的一幕六一兒童劇。然而，下一秒呢，大家又將是敵人還是朋友？

在戰爭平息后，一度受到波動下跌的順豐控股股價也隨之回升。截至6月5日收盤，順豐控股報收每股54.55元，上漲2.36%。相比6月1日時的53.98元，順豐控股股價小幅上漲1%。

而看似平靜的幕後，雙方在物流領域的野心昭然若揭，伴隨著恩怨的發芽，或許正在醞釀更多「動作大片」。

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日處理九萬億條數據，撐起菜鳥物流野心

菜鳥網路公關總監牛智敬曾向媒體表示，願意叫菜鳥網路，而不是菜鳥物流。「菜鳥網路是一個以數據驅動快遞企業策劃協同的物流平台。它並不是一家物流公司，而是一個專注物流領域的數據平台。」這正是菜鳥的物流領域的野心。

2013年5月，阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）共同宣布啟動「中國智能物流骨幹網」項目，合作各方共同組建了菜鳥網路科技有限公司。菜鳥網路的目標是通過5至8年的時間，打造一個開放的社會化物流平台，在全國各地都能實現快遞24小時內送達。其中，天貓投資21.5億，占股43%，銀泰投資16億，占股32%，富春集團投資5億，占股10%，上海復星集團投資5億，占股10%。圓通快遞、順豐速運、申通快遞、韻達快遞、中通快遞各出資5000萬，各占股1%。

菜鳥著力打造了五張網路，分別是提升快遞整個網路運營效率和成本的快遞網路、為商家提供端到端的供應鏈解決方案的倉配網路、解決最後一公里派送的末端網路、村級網路、針對全球大型B2C的配送供應鏈網路。

易觀電商研究中心分析師楊亞瓊告訴記者，「菜鳥是阿里主導下，聯合快遞公司組建的，社會化的商業基礎設施平台，早期是按項目運營的形式。與傳統物流最大的區別在於，既有商業也有快遞，商業是阿里、銀泰等公司，他們的股權佔到了95%，剩下的5%是快遞公司。運營方式是數據驅動，阿里提供資金、技術支持，物流公司提供落地運營。」因此，菜鳥網路沒有運輸車輛，也沒有快遞員。

菜鳥網路構建的體系中，上游是商業，下游是物流，上游商業包含了阿里系淘寶、天貓的商家，這也是物流企業依賴菜鳥的一個重要原因，如果失去上游商家資源，就會影響到物流企業的成本和效率。

菜鳥總裁萬霖表示，「通過與合作夥伴連接，我們每天處理的數據量達九萬億條，已經成為了全球最大的物流資料庫。」到目前為止，平台上81%的包裹都使用了電子面單，手寫面單成為了歷史。

順豐對戰阿里或痛失客戶，運營成本承壓

那麼，順豐的野心是什麼？王衛曾喊下口號，打造物流領域的「百貨公司」。

信奉佛教的王衛，滿屋佛像，又南征北戰。相繼將國內速遞、國際快遞、倉儲、航空公司、零售、金融、大數據戰略等，悉數納入戰略版圖內的王衛，被動選擇了上市。在對快遞行業至關重要的數據面前，又同樣在物流領域有著巨大的野心，王衛如何肯向菜鳥低頭，即便是預料將為這場戰火付出昂貴的代價，股價下跌，市值蒸發。在順豐和菜鳥開撕后第二天，順豐股價應聲下跌，跌幅1.28%，一日內市值縮水28.54億元。

楊亞瓊告訴記者，順豐差不多有20%的訂單來自阿里系，主要是家電、3C的高端賣家。「如果沒有國家郵政局及時出面調停，雙方一直僵持下去，順豐就會損失掉阿里系客源，在沒有大客源補充進來的前提下，會導致運營成本提高。」淘寶賣家發順豐快遞后，因為淘寶系統跟蹤不到物流信息，所以無法判斷商家是否發貨，賣家堅持用順豐發貨的話，有可能面臨貨發出去了，卻收不到錢的風險。

雖然，菜鳥在多個場合都強調自己不跟物流企業搶生意，而是幫助物流行業提高效率，把蛋糕做大。但是，在某種意義上，菜鳥商業模式打壓了快遞公司的盈利空間，楊亞瓊認為，「傳統快遞的盈利方式是按照運力匹配差價來盈利，做得好的企業可以拿到有競爭力的增值服務。菜鳥的資金是阿里在供血，菜鳥的商業價值是物流對菜鳥依賴程度，降低上游商家產生的物流成本。通過依附的關係，降低物流費用為前提，一定程度上是對快遞本身發展有一定的打壓。」

和其他的快遞公司相比，順豐的業態要豐富很多，王衛的野心也不限於物流。從業務上看，順豐涉及運輸、倉儲、電商、O2O、冷鏈物流等層面。在楊亞瓊看來，國內冷鏈物流還處於早期布局階段，在這個關鍵時期，順豐這樣做無形中給自己樹立了敵人。「阿里可能會通過投資、戰略合作等方式，幫助順豐的競爭對手，使這些企業和順豐在一些細分的領域產生競爭。」

維護安全「幌子」下的數據搶奪大戰

在國家郵政局的調停下，菜鳥和順豐的戰火來得快滅得也快，但這並不意味著快遞行業的長治久安。實際上，雙方引起的快遞行業戰火或許只是根導火索，真正的戰爭也許才剛剛開始？

菜鳥童文紅曾公開表示，新零售時代，訂單、商品都會越來越數字化，企業如果死守自己的全部數據、系統，而不是去包容整個大數據環境，很可能會形成數據孤島。「數據不屬於你，也不屬於我們，數據屬於商家和消費者，讓商家更有效率，讓消費者更有確定性的服務。」

而這次大戰的本質正是數據之爭，而非商業上的客戶爭奪。雙方雖然暫時休戰，但關於數據合作的問題仍懸而未決。6月3日菜鳥網路表示，未來一個月，公司將和順豐繼續就快遞櫃數據安全問題進行談判。在業內人士看來，用戶數據安全更像是個幌子，在保護用戶權益的大旗背後，是獲取更多數據的野心。

此前，人們對快遞行業的印象還停留在暴力分揀、爆倉，快遞業也並沒有意識到數據的重要性。互聯網公司通過大數據分析進行用戶划項，根據用戶不同的標籤推送精準的服務，補全用戶真實姓名、住址等信息后，用戶划項會更加精準。

楊亞瓊表示，從表象來看，順豐和菜鳥紛紛指控對方的提取許可權超出了使用範圍。背後真正的矛盾其實是，雙方的數據合作沒有達成統一，「數據互換是不是有更好的方式去界定？或者有第三方來仲裁，驗證雙方在數據合作中是否遵守規則。各個行業對C端用戶數據的使用方式，包括數據的價值，都通過這次大戰暴露出來。」

對於BAT級別的公司來說，演算法、計算能力集群都不是問題，唯一的門檻在於數據。其實，車企和互聯網公司之間因數據之爭導致合作破裂的故事早在2014年就上演過了，只不過沒有鬧得滿城風雨。

2014年，蘋果和谷歌分別發佈了車載操作系統CarPlay和AndroidAuto，外媒用兩隻刺蝟相擁來比喻傳統車企和互聯網公司之間的合作。同年，百度和寶馬曾經達成戰略合作，涉及駕駛策略、高精度地圖、配套基礎設施等內容。2016年兩家合作終止，對外公開的原因是雙方存在「無法調和的分歧。」而這裏無法調和的分歧正是關於核心數據的交換。

■聲音【淘寶商家】「查詢物流信息6月5日才恢復正常」

在兩大巨頭的戰爭硝煙中，最無奈的大概就是廣大淘寶商家了。一家銷售小電器的淘寶商家肖女士告訴記者，6月1日當天，客戶接連詢問為何查不到順豐物流信息了。「客戶問我我問誰去啊，」肖女士無奈地說，在詢問淘寶客服人員后，「一下午都在跟客戶解釋。」其表示，下午四點左右，收到了阿里旺旺發來的消息，稱因為順豐暫停了物流詳情數據回傳，會導致消費者體驗的降低，並帶來物流溝通成本上升，淘寶建議商家更換其他快遞公司發貨。

「之後順豐的單子就點不了發貨了。」肖女士說，雖然在選擇快遞的界面不能選擇順豐，但是可以在界面中選擇其他，並填寫順豐，依然可以將快遞發出，只是不能夠顯示物流信息了，還要一一跟客戶解釋。「上面打架下面買單，所有商家都在跟客戶解釋。」對於這次事件肖女士對淘寶方面的應對感到不滿。她表示，從昨天（6月5日）開始，順豐發貨恢復正常，「如果雙方能夠合作肯定是我們願意看到的」。

【快遞員】「巨頭博弈增加我們的工作量」

此次事件除了給消費者和商家帶來不便和麻煩，快遞員們也成了這次商戰的「炮灰」。易師傅是海淀區學院路片區的終端配送員，他介紹，正常情況下在快遞員將快件放入「豐巢」后，使用終端掃面單條碼即可提取用戶手機號並提醒用戶取件。

「6月1日當天，不管掃多少次也掃不出來，只能手動輸入」易師傅告訴記者，「豐巢」不僅極大地方便了快遞員的工作，也方便了不能及時收件的用戶在家門口自行取件。

在巨頭的博弈中，快遞員只能手動輸入用戶手機號，這無疑增加了快遞員工作量和快遞公司運營成本。「我們肯定是要完成我們的工作，其他的也不好說什麼。」易師傅表示，截至昨日（6月5日）已經能夠順利掃碼提取用戶信息。

他介紹，「豐巢」的設置大大解決了上班族收件難的問題。如果收件人不能在快件到達后取件，可要求快遞員將快件放置在「豐巢」中。這樣一來，不僅方便了不能在工作時間取件的用戶在家門口自行取件，同時也減少了快遞員次日重複投遞的工作量。

易師傅說，居民區的「豐巢」使用率比商業區高，因為上班族每天都要上班，工作日白天都不能在家接收快件，因此只能使用「豐巢」，以海淀學院路片區的一處「豐巢」為例，一周約有10-20件來自順豐的快件放入「豐巢」。

【用戶】「自己的數據成為『互撕』籌碼」

劉先生是一名影視工作者，因工作需要於6月1日在淘寶網上購買了一個相機手持穩定器。「下單后一直查不到物流信息，以為是網路原因，看了新聞才知道原來是兩個巨頭在掐架。」為了追蹤快件狀態，劉先生只好將快遞單號複製下來，並通過順豐官網查詢到了快件狀態。

劉先生告訴記者，由於工作原因，經常要網購一些價格昂貴的影視設備，「感覺順豐更有保障一些吧。」在劉先生看來，作為國內快遞行業領先企業，順豐無論從運輸速度、安全保障還是服務態度都比較出色。因此，在購買貴重的數碼設備時，往往會特別要求商家使用順豐郵寄快件。

談起這件事，劉先生表示又氣又想笑，一方面原本簡單方便的查詢快件狀態變得如此繁瑣給用戶帶來不便，另一方面感覺自己偶然參與到了兩個巨頭的商戰中還挺有趣的。「但話說回來，他們兩家我都離不開，互撕無論對他們雙方還是用戶都是不利的。」

而另一位用戶羅先生則表示，順豐與菜鳥爭奪的是普通用戶的數據，在互相「撕逼」中，這兩家公司都信誓旦旦地說會保護用戶數據安全，並指責對方的數據保護，以此來宣示主權和保護權，但作為數據主人的普通用戶自身，卻只能幹看著自己的數據成為兩家公司「互撕」的籌碼，不能有任何作為，很「無奈」。

【專家】最後一公里的數據是競爭核心

在物流與供應鏈專家黃剛看來，一切數據源於用戶，而兩家因為對信息的所謂保護打起來了。這也許就是互聯網時代的大數據的競爭：在用戶還在購買和消費的時候，數據被後台抓取，後台幾個有合作關係的企業打起來了。

黃剛認為，未來的商業最重要的價值就是最後一公里的數據，物流數據僅僅是其一，因為這些數據僅僅是客戶地址和聯繫方式信息，而用戶的畫像數據，用戶未來的潛在需求的預測，這是商業競爭核心，阿里、京東都在競爭布局，只不過阿裡布的局非常狠。

在菜鳥網路官網上，「關於菜鳥」一欄寫著：菜鳥的願景是建設一個數據驅動、社會化協同的物流及供應鏈平台。其官網數據顯示，截至2015年11月，菜鳥實現了中國超過70%的快遞包裹、數千家國內外物流、倉儲公司以及170萬物流及配送人員都在菜鳥數據平台上運轉。

「菜鳥之所以重視順豐的數據，是因為順豐服務的是中高端用戶，雖然順豐在菜鳥的流量非常少，但要記住，手機、服裝等高附加值的品牌，大部分走的都是順豐，這些是知名品牌方，這些數據的價值，遠遠比『三通一達』那些小客戶的價值意義重大。」黃剛表示。

截至6月5日收盤，順豐控股的總市值為2282.2億元，相比總市值分別為541.7億元、369.8億元、476.9元的圓通速遞、申通快遞和韻達股份，順豐的總市值是「兩通一達」近兩倍。有趣的是，根據央視財經報導，順豐在業務量上不及圓通、申通與韻達中的任意一家，但在市值和盈利水平上卻遠超其餘三家，這是由於快遞行業步入微利時代，但加盟模式的「三通一達」的配送業務由大大小小的加盟商負責，雖然可以做到網點多、覆蓋廣，但管控力度也較弱。

3月22日下午，王衛在順豐控股2016年度業績說明會上表示，順豐和同行有可比又有不可比性，可比是同為快遞企業，不可比是經營模式，順豐是A股唯一一家採用直營模式的快遞公司，直營的優勢是業務流程標準化、規範高效、絕對控制力強等。總的來說，成本可控，投入可控，經營效率可控。其次，直營也有自己的缺點，資產偏重，投入較高，但長遠來說投入產出效率高。「未來快遞行業的趨勢是輕重結合。」王衛表示。

而「全面綜合物流服務提供商」的一大基礎就是對大數據的掌控。黃剛表示，新零售時代的需求不是單一的物流運營，是基於大數據驅動下的供應鏈綜合服務。「三通一達」所負責的是運營末端的支撐，不會有深度的供應鏈戰略，但是順豐具有供應鏈的基因，如果在菜鳥系裡樹立一個標杆，讓大家跟著學，最好的借力就是順豐，如果順豐都融入菜鳥了，對於其他快遞來說，自然就順服了。可惜順豐未必聽菜鳥的，所以在這個時候出現了兩者的較量。

市場上一直有觀點認為，「三通一達」未來可能會受制於菜鳥，淪落為簡單運力。某家快遞公司負責人擔憂稱，「未來接入菜鳥的隱私面單系統后，信息的打碼和解碼都掌握在菜鳥手中，這不就是純跑腿了嘛，未來一旦跟菜鳥有矛盾，菜鳥不給我們信息怎麼辦？」

有不願具名的行業專家向新京報記者表示，掌控大數據，布局供應鏈是未來物流行業不僅僅當「跑腿小弟」的關鍵籌碼。未來，「三通一達」很可能不會「死於」同順豐的競爭，但有可能淪為菜鳥的「附庸」。

（來源：新京報 ？記者：馬婧 羅亦丹 實習生楊礪）