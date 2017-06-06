新華社北京６月６日電 新聞分析：沒有美國的《巴黎協定》將會怎樣

新華社記者林小春 陸佳飛 張毅榮

美國退出《巴黎協定》事件近來持續發酵。美國國內，特朗普政府官員忙著參加各種電視節目，為這一決定辯解；國際上，來自各方的批評之聲不絕於耳。那麼，沒有美國的《巴黎協定》將會走向何方？

答案是：將會繼續向前。

《巴黎協定》對２０２０年後全球應對氣候變化行動做出了框架性安排，其生效有兩個「５５」門檻，即獲得佔全球溫室氣體排放量不少於５５％的至少５５個締約方批准。目前除美國外，已有１４０多個締約方批准該協議，排放量佔比遠超５５％。因此，美國退出不會對《巴黎協定》的有效性產生決定性影響。

２００１年，美國時任總統布希退出《京都議定書》，導致其他一些發達國家效仿或削弱減排力度。但不少專家認為，《巴黎協定》不太可能步《京都議定書》後塵。

美國約翰斯·霍普金斯大學能源、資源與環境學助理教授喬納斯·納姆對新華社記者說，與２００１年相比，國際政治環境已發生根本性改變，《巴黎協定》獲得更多國家支持，全球僅敘利亞和尼加拉瓜未簽署協議。

德國伍珀塔爾氣候環境和能源研究所副所長曼弗雷德·菲舍迪克認為，美國退出《巴黎協定》后，世界氣候政策的未來走向將取決於國際社會如何應對，「目前看來，信號都是積極的。美國成了唯一看不清時代徵兆的國家，來自歐盟和中國的反應則帶來希望：美國的做法不會引發連鎖反應。」

分析人士認為，美國至少短時間內將自下而上推動構建低碳經濟。特朗普政府雖然「退約」，但截至５日，美國已有１３個州宣布加入由加利福尼亞州、華盛頓州、紐約州三州州長１日發起的「美國氣候聯盟」；已有２１１個美國城市市長承諾將接受、尊重和恪守對《巴黎協定》所定目標的承諾。此外，蘋果、谷歌、惠普、英特爾、微軟、杜邦、沃爾瑪等眾多美國公司也紛紛表態支持《巴黎協定》。

美國環境保護局統計數據顯示，美國２０１５年溫室氣體排放較２００５年下降１１．５％。美國南加州大學經濟學教授馬修·卡恩樂觀地預測，即便在特朗普執政期間，美國溫室氣體排放量也不會上升，在全球排放量中佔比還會持續下降。

卡恩向記者列出３點原因，一是美國人口增速緩慢；二是美國人均收入增速緩慢；三是美國碳強度（單位國內生產總值的碳排放量）將持續下降，因為美國發電廠正從煤炭發電向天然氣與可再生能源發電轉型，該趨勢在特朗普政府時期將會持續。

特朗普退出《巴黎協定》的一個理由是，它將給美國帶來「苛刻財政和經濟負擔」。但有關統計顯示，目前超過３３０萬美國人從事清潔能源相關工作，超過美國傳統化石能源行業提供的職位數量總和；２０１５年，美國太陽能和風能行業創造就業崗位的速度比其他行業快１２倍。正如美國前總統奧巴馬所言，應對氣候變化並不等於經濟增速減緩與生活標準降低。

一些觀察人士認為，氣候變化雖是全球面臨的最大威脅之一，但也是個巨大的商機。退出《巴黎協定》為美國清潔能源行業發展帶來不確定性，特朗普政府的這一做法可能是自斷商機。

美國智庫卡內基國際和平基金會能源與氣候項目副研究員戴維·利文斯頓對記者說：「在美國退出跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）的背景下，退出《巴黎協定》將進一步縮小美國企業和工人參與世界上增長最快的一些市場並從中受益的窗口。」

德國伍珀塔爾氣候環境和能源研究所能源、運輸和氣候政策專家沃爾夫岡·奧伯加塞爾也表示，能源轉型已是大勢所趨，美國退出《巴黎協定》是在放棄自己在新能源科技領域本來具有的先發優勢，「無論從產業政策角度還是就業角度看，這都是十分短視的行為」。

伍珀塔爾氣候環境和能源研究所可持續發展專家赫爾曼·E·奧特表示，鑒於《巴黎協定》的退出機制，美國完全退出可能需要４年時間，即等到下屆美國總統選舉之後。在此之前，美國還將繼續留在全球氣候政策的談判桌前。因此，還需觀察將來美國是對《巴黎協定》後續談判進行阻撓，還是選擇無視談判進程同時被其他國家無視。

奧特提出，德國和歐盟應和美國一些州開展緊密的氣候合作，同時在聯合國氣候談判中與富有雄心的國家結成聯盟，防止來自美國政府的阻撓行動。

分析人士認為，總體而言，全球應對氣候變化的大勢不會改變。中美氣候合作對《巴黎協定》的達成與快速生效曾經起到了關鍵作用。儘管美國退出協定將削弱全球合作應對氣候變化的努力，但包括中國在內的許多國家都展示了積極落實《巴黎協定》的決心，它們將成為堅持《巴黎協定》的壓艙石。

「世界上幾乎每一個國家都強調，不管特朗普做什麼，它們都將堅持到底，」美國塔夫茨大學國際環境與資源政策中心主任凱利·加拉格爾對新華社記者說，「我相信，世界其他國家將繼續前進。」