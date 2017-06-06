據彭博社，隨著中國金融市場對外開放，內地的藍籌股將繼續大幅上漲。

MSCI將於6月20日宣布是否將A股納入其基準指數。在吃了三次閉門羹之後，中國監管機構已經為此清除了許多障礙，包括瑞銀和摩根士丹利在內的一些銀行和券商預計MSCI這次將點頭。

高盛視A股納入MSCI指數的可能性為60%，並估計如若成功，則將在未來5年內給股票市場帶來2，100億美元的資金流入。

被考慮的中國A股公司數量從之前一個方案中的448個減少至169個，而且都將是外國投資者能夠通過內地與香港的股市互聯互通機制買賣的大盤股。

MSCI中國大盤股指數在過去一個月里上漲了8%，而MSCI中國小盤股指數則持平。A股納入MSCI指數則會加劇這種分歧（見圖表）。

中國在岸市場也呈現出同樣的趨勢：以小盤股為主的深市跑輸了大盤股組成的滬深300指數。

估值指標也支持大盤股走強。滬深300指數基於預期利潤的市盈率為12.7倍，約為創業板指數市盈率24.9倍的一半。青島海爾今年以來大漲47%、格力電器漲36%、中國平安漲27%，而中國的基準股指都告下跌或基本持平。

嗅覺靈敏的資金已經做好了押注中國的準備。路博邁集團說，其計劃於年底前在中國成立一支私募基金，而且一周之前，Vanguard於5月25日在上海成立了一家外商獨資企業。摩根大通首席執行官Jamie Dimon周一也說，該公司想擁有由自己全面控制的中國業務。

外國投資者將繼續偏愛中國股市中的各行業領頭羊。因為這些公司盈利的可見性和流動性仍具吸引力。

注：Kyoungwha Kim是市場記者以及Markets Live的博客作者。文中所述僅代表其個人觀點，不構成投資建議