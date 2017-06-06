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來源：每日經濟新聞

6月5日，從此前緊急停牌中復盤的神霧環保終於恢復了一些元氣，復牌后股價漲幅超過4%，交易量也創半年來的新高。神霧環保「趁熱打鐵」，宣布控股股東及公司部分高管計劃以3.4億~3.5億元增持。

而在逐條回復深交所年報問詢函中，神霧環保也首度回應，其對於關聯交易的依賴在於部分項目在籌備前期，會由神霧集團或神霧環保持股，以藉助競爭優勢和品牌推動項目審批。同時，神霧環保也再度剖析解釋其「工業類PPP」模式。

觀察注意到，神霧環保按照「工業類PPP」模式運作的總投資近100億元項目，超過80億投資額還需靠後續貸款、私募、引入投資者等方式融資解決。

對於這種模式背後的風險，神霧環保董秘盧邦傑表示，任何項目都有各種風險，項目公司是獨立公司，有各層面的股東，公司只是參股，各家股東投資了就會自己負責。公司在資金、技術、運營推進上目前都比較有信心。

●關聯交易營收佔比較高

此前，神霧環保關聯交易營收佔比較高的問題飽受市場輿論質疑。

根據年報，公司前五大客戶中，關聯方銷售額佔比就高達57.93%，涉及到三大客戶，分別是烏海洪遠新能源科技有限公司（以下簡稱烏海洪遠）、新疆勝沃能源開發有限公司（以下簡稱新疆勝沃）、包頭博發稀有新能源科技有限公司（以下簡稱包頭博發），分別貢獻了2016年神霧環保銷售額的41.18%、33.14%、4.23%。

6月5日，神霧環保發佈了對深交所2016年度年報問詢函的回復，聲明部分項目公司在項目籌備前期由神霧集團或神霧環保持股，其主要原因是為了藉助集團實力「推動項目審批」。

神霧環保稱將這種商業模式稱為「創新型工業類PPP」，具體流程是，神霧環保或其控股股東分別通過產業基金、直接投資等方式參股項目公司，由公司作為工程總承包與技術服務提供方，再引入包括地方國資、產業資本及金融資本等資方，共同入股項目公司。

多個項目案例顯示，當項目主體公司吸納到感興趣的資方后，神霧環保以及神霧集團的股份就會在引資過程中被稀釋，項目主體也會在資方的支持下增資。

以最大客戶為例，成立於2015年9月的烏海洪遠初始股東為神霧集團全資子公司北京神霧，此後又被神霧環保收購，開始進行相關項目的審批手續，2016年6月，烏海洪遠90%的股權被出售給了向前海恆澤榮耀（深圳）基金管理有限公司（以下簡稱恆澤榮耀），之後又引入了中國長城資產管理有限公司，並進行增資。截至目前，對於烏海洪遠，神霧環保持股比例降低為1.69%。

依靠這種商業模式，神霧環保的項目越做越大，2014年以來，其凈利潤逐年上升。神霧環保凈利潤由上年的2069萬元飆升至2016年的7.08億元。而2017年初始就出手不凡，目前奪標成功的「乙炔化工新工藝40萬噸/年多聯產示範項目工程施工總承包」，中標金額暫定為59.47億元，佔2016年神霧環保營收的190%。

●目前僅12億投資能落地

按照問詢函回復的說法，「創新型工業類PPP」模式背後的邏輯似乎是，神霧方面通過掌握立項主體股權，利用集團及上市公司的品牌和資源推進立項，立項完成後再引入戰略投資者作為項目主體的新股東，而神霧環保則作為競標者前去奪標，承攬工程執行。

依照這種邏輯，神霧環保實際上更像在奪「自己的標」，從項目立項到項目工程全部參與。盈利上，則主要從工程建設而不是工程後續盈利中產生營收。

神霧環保在問詢函回復中寫到：「在此創新模式下，既有效兼顧了各投資主體的利益，又加快了項目後續建設運營效率，同時也保障了項目進度款資金給付，達到各方共贏的目的。」

然而，這樣的商業模式對於外部投資和融資需求頗大。以「乙炔化工新工藝40萬噸/年多聯產示範項目」為例，該項目的預計投資總投資近100億元，計劃通過30億元股本金和項目公司70億元債務融資予以解決。

按照神霧環保披露，在這30億元的股本金中，近6億元已經落實，已經敲定的股本金增資計劃還包括神霧環保的2億元、烏海市政府方面的4億元增資。此外還有18億元股本金，將恆澤榮耀聯合其他投資方，通過產業基金、私募基金、引入投資人等方式予以落實。「引資工作正在穩步進行」。

盧邦傑對此表示，按照相關要求，在註冊資本金達到項目投資30%左右時，對於工業項目來說就有了很大的信用兜底，意味著實力非常強，當地銀行就會很容易提供項目貸款。

這意味著，這種商業模式有賴於戰略投資者和銀行貸款等融資來完成，神霧環保以及神霧集團只需投入初始投資，就能撬動大量資金來進行項目建設。在100億元的投資中，目前能夠落地的投資僅12億元，剩餘超過八成資金還需後續融資完成。

據披露，對於70億元的債務融資計劃，烏海洪遠目前正在積極洽談及推進的融資租賃方式融資約20億元，與大型融資租賃機構達成的意向融資金額近10億元。銀行貸款方面，烏海市政府已組織當地主要銀行及金融機構，與項目公司洽商50億元銀團貸款方案。