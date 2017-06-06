九點半導語

銀行收緊了「錢袋子」，一些城市的房貸利率又提高了。別看就是小數點後面的數字增加了一丟丟，飛出去的可是房奴們大把的鈔票！有人說好端端的為啥突然上調房貸利率，其實不是突然上調，觀察前二十年中長期貸款利率，我們國家一直在7%左右徘徊，可能在不久的將來就要重回7時代了。

北上廣深利率集體上調！

據報導：北京部分銀行把首套房房貸利率上調為基準利率的1.1倍；二套住房按揭貸款上調至基準利率的1.2倍。

這一次北京樓市只針對首套房，二套房仍然按照5月1日的標準行事。

目前5年期以上商業貸款基準利率是4.9%。上調10%，就是5.39%；上調20%，就是5.88%。

而此前，在北上廣深等一線城市，首套房至少可以打9折，也就是享受4.41%的利率。

從4.41%到5.39%，利率上浮了0.98%。央行在加息的時候，一般每次加息0.25個百分點。也就是說，從5月初到6月初，短短一個來月的時間里，北京樓市已經變相加息了兩輪，相當於央行4次「標準力度」的加息！

我們來做一個假設：如果真要全面上浮貸款利率，這意味著，如果貸款500萬，還款期限30年，原來月供26536元。

首套執行1.1基準利率時，月供一下子漲到28045元，每年要多還18108元。

由此，30年的貸款，付的利息比本金還要多（利息合計509萬，貸了500萬的款，要還超過1009萬。）

當然，放在北京的案例里，最長25年的貸款期限，利息還是要比原來多還43萬元。

北上廣深都調了！

關鍵是，除了北京，這幾天上海、廣州、深圳都不閑著，集體把利率調啊調。

5月至今短短一個月內，北上廣深四大一線城市，已全部上調房貸利率，北京甚至還上調了兩次。除了一線城市外，福州、蘇州、廈門、南昌和寧波等二線城市的房貸也同時收緊。

變化比想像來得更快，當銀行開始主動收緊「錢袋子」，讓過去靠資金推動的樓市猛然失血，市場上彷彿一夜之間就已變得很難找到9折以下的房貸了。

房貸利率可能重返7時代？！

北上廣深可能只是個開始。

近幾年寬鬆的貨幣環境和房貸利率打折的優惠，「慣壞」了大家，實際上過去中長期貸款利率一直挺高的。

目前5年期以上商業貸款基準利率是4.9%。實際上，在過去的二十多年裡，我們國家的中長期貸款利率絕大多數時間都在7%左右徘徊波動。

我們看看過去二十余年，中國央行的基準利率和中長期貸款利率，也就是房貸的利率走勢：

三年後，如果我們的存款基準利率在3.5%-4.25%的這個區間里，再按照央行近幾年一直以來執行的3.4%-3.6%的利差來計算，未來五年以上中長期貸款利率，也就是我們的房貸，應該在6.9%-7.85%這個區間帶內。

對於炒房客來講，未來面臨的困境是，由於目前一二線城市不斷推進的限賣政策，手裡的房屋幾年內無法出售，而不斷上漲的還款壓力極有可能導致一批炒房子資金鏈斷裂而引發炒房客群體崩盤事件。對此未來必定會發生的事件，只能說一聲，No zuo no die！

來源：綜合自金融行業網、財經韜略（tttmoney8）米筐投資（id:mikuangtouzi）

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