新華社北京６月６日電（記者譚謨曉、王虎雲）保監會近日下發《關於整治機動車輛保險市場亂象的通知（徵求意見稿）》，將重點打擊車險市場套取費用、輸送不正當利益等違法違規行為，促進行業持續健康發展。

近年來，我國車險保障範圍不斷擴大，投保率和投保責任限額明顯提升，但長期以來存在的套取費用、惡性價格競爭等問題尚未得到根本解決，不僅影響車險運行效率，也損害了消費者的合法權益。

費用管控是此次監管的首要任務。根據徵求意見稿，財險公司不得以直接業務虛掛中介業務等方式套取手續費；不得以虛列「會議費」「宣傳費」「廣告費」「職工績效工資」「理賠費用」等方式套取費用。

徵求意見稿明確，財險公司不得盲目拼規模、搶份額；不得脫離公司發展基礎和市場承受能力，向分支機構下達不切實際的保費增長任務；不得偏離精算定價基礎，以低於成本的價格銷售車險產品，開展不正當競爭。

同時，徵求意見稿還要求財險公司不得通過返還或贈送現金、預付卡、有價證券、保險產品、購物券等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益。

在抓好費用管控的同時，保監會還將嚴打財險公司通過巧立名目進行不正當利益輸送。徵求意見稿要求，財險公司不得通過虛增零配件項目、虛構工時項目、提升工時費定價標準等方式，故意擴大保險事故損失或增加保險理賠支出，進行不正當利益輸送；不得以交納業務保證金、承保利潤分成等方式向其他機構或個人進行不正當利益輸送。

保監會稱，對情節嚴重的違法違規行為，將依法採取限制保險機構業務範圍、吊銷保險機構業務許可證、撤銷高管人員任職資格等措施，從嚴從重從快進行處罰。