自華銳風電被ST后，股價連續下跌進入了一元股行列，緊接著*ST海潤接力銳電，成為兩市第一低價股……ST股成股價大跌的「重災區」!

2017年6月5日，作為國企的*ST重鋼(601005)股價跌破2元成功進入一元股梯隊。問理財(微信公眾號：asklicai)理財師老怪指出，自監管趨嚴，殼不在成為資金的追逐對象后，被ST后的個股便殺跌不斷。

數據顯示，除了6家ST公司年內沒有交易外，其他69家ST公司中，大部分公司股價年內走勢可以用一個「慘」字來形容。

其中，有47家ST公司股價年內的跌幅超過20%，有9家公司股價跌幅過半，它們分別是，*ST沈機、*ST大控(600747)、*ST滬科(600608)、*ST墨龍(002490)、*ST准油(002207)、*ST運盛(600767)、*ST上普(600680)、*ST寶實和*ST昌魚(600275)公司，對應的年內的跌幅分別為，-50.97%、-52.88%、-54.38%、-54.65%、-56.73%、-56.78%、-57.19%、-63.32%、-66.29%(截止6月5日)。

曾經被炒到百億的「殼」，如今卻無人問津!業人內士指出，此前殼資源炒作的邏輯即買下殼后，可裝入旗下的投資項目或進行股權質押融資等。即使運作失敗，也可通過倒手賣殼而獲利，殼交易成了穩賺不賠的一筆上好的買賣。

而如今，IPO發行提速，加之借殼上市還存在諸多的不確定性，導致許多原本打算借殼的優質資產乾脆轉道IPO。

事實也證明賭殼的風險逐漸加大。問理財(微信公眾號：asklicai)指出，2017年A股退市第一股「新都退」成功套牢一批股民。在未進入退市整理期前，*ST新都這短短的15個交易日內，股價從5.24元一路飆升至10.38元，每天都是漲停。

5月24日，進入退市整理期，最後的30個交易日，更名成新都退至今已經走出8個一字板跌停，目前股價為3.43元，遠低於2014年7月31日的3.83元，也就是說前期公司的23081名股東已經出現虧損，更為關鍵的是賣不出去。

此前，「股神」巴菲特在伯克希爾-哈撒韋股東大會上，就直言不諱地表示，A股市場有些時候「像一個賭場」。小散稱「欲『烏雞變鳳凰』，你得會出老千！」

如此看來，賭殼、炒ST題材的風險可謂之大。或不及短線博弈差價，如問理財手機端在5月25日盤前公佈的南國置業(002305)，在當天漲停后，連續兩天大幅調整后，不排除有虧損割肉的;然而，6月1日一度漲停，6月2日漲停，估計心也是碎了一地，但好在比賭ST股風險要小很多。

有人可能會說，長航鳳凰便是追逐的對象。然而不死鳥長航鳳凰或為A股最後的神話……

2015年12月18日，長航鳳凰(000520)上演了A股的不死鳥神話。在停牌近兩年之後,曾經的*ST鳳凰以長航鳳凰的身份重新回歸A股市場，復牌首日暴漲737.94%。

隨後股價便走入了下坡路，從最高21.6元跌至如今6元附近，復牌后追高的也是虧的一塌糊塗。如此多大額ST股中，押中的不確定性太大，外加監管的趨嚴下，賭殼已日落西山。

總的來說，對於當前市場，一元股驟增，殼資源股預冷，想賭ST股的股民朋友還是忍住為好，別賭成新都退……