南開大學盛斌：全球貿易可以推動新興國家制度改善北京新浪網 (2017-06-06 15:51)
新浪財經訊 由復旦大學和韓國高等教育財團共同主辦的「上海論壇2017」於5月27日-29日在上海舉行，主題為「亞洲與世界：新動力、新格局、新秩序」，南開大學中國APEC學院盛斌出席併發言。
其表示時間不斷推薦，全球貿易格局也在發生變化，主要有以下幾個特點：
一、在新的貿易框架下，國際生產網路已經變成了一個全球生產的價值鏈，而所有的國家或者說幾乎所有的國家都加入到了這樣一個全球鏈當中去。隨著複雜精細的製造業的發展，很多中小企業甚至是微小企業也加入到了國際貿易中來。
二、電子貿易將會變得越來越重要，還會而促進了數據流動和大數據的形成。
三、貿易政策也已經從第一代向第二代演變，第二代的貿易政策更多注重於貿易便利化，貿易監管，建造一個更好的環境，貿易程序也會變得越來越高級。
四、貿易連接性以及與貿易相關的基礎設施建立變的越來越重要，因為這可以幫助促進貿易發展。
盛斌認為，貿易不僅能帶來財富和繁榮，而更重要的是貿易也能帶來和平和文化交流，對於中國以及其他的新興國家而言，最重要的是貿易可以推動制度改變以及良好治理。「所以貿易是非常重要的，我們現在應該開始嚴肅對待全球貿易。」
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