文｜金融之家 安的

金融之家6月6日訊，信息不透明，是目前互聯網金融平颱風險的主要來源。

6月5日，國家互聯網金融安全技術專家委員會(以下簡稱「國家互金專委會」)正式啟動「全國互聯網金融陽光計劃」(以下簡稱「陽光計劃」)，並正式面向普通投資者推出理財安全助手APP，旨在促進互聯網金融企業透明化運營、陽光下發展。這是互聯網金融在信息披露方面的又一重大進展。

同日，由中國互聯網金融協會推出的信披平台也正式上線，包括開鑫金服、有利網等在內的10家會員單位正式登陸披露服務平台。

據了解，「國家互金專委會」是由國家互聯網應急中心於2016年發起成立。後者成立於1999年，是國家核心技術部門，2016年，受國家委託建設國家互聯網金融風險分析技術平台，隨後成立國家互聯網金融安全技術專家委員會，為國家監管部門提供全面的技術、數據支撐和專業支持。

金融之家了解到，目前，國家互金專委會已對15家互金平台進行了測評，測評指數在理財安全助手APP上進行展現。真融寶、洋錢罐成為首批試點接入平台。

三大陽光方案解決互金行業透明性問題

金融的本質在於風險控制。目前，互聯網金融平颱風險主要來源於互金企業的不透明，包括資產不透明、運營不透明和實力不透明，如果企業不透明則無法分析風險，可能導致自融、自保、虛假項目及捲款跑路等重大問題。

針對上述三種「不透明」情況，國家互聯網金融安全技術專委會秘書長吳震表示，全國互聯網金融陽光計劃包含三大「陽光方案」：全網巡查，推進解決資產透明度;公眾核驗，推進解決運營透明度;企業測評，推進解決企業實力透明度。這三個方案的落地實施將推進實現互金企業透明化發展。

「不透明則無法分析風險，對投資者而言不透明就蘊含風險。」這是吳震對透明度的理解。

中國互聯網金融創新研究院院長、中央財經大學金融法研究所所長黃震表示，陽光化已經從民間金融升級進入互聯網金融，彷彿是一個輪迴，其實是中國金融過去一直未能解決的信息不透明、不對稱的問題。

據介紹，陽光計劃具體實施的載體是專委會推出的「理財安全助手APP」，目前，該APP已在各大應用商店上架，在國家互金專委會官網上也可以直接下載(ifcert.org.cn)。

理財安全助手APP包含三大功能：投資核驗、風險速遞、企業測評。三大功能均以保護普通投資人權益為出發點，以企業透明度為抓手。專委會依據「全客觀、可驗證」原則公佈測評指標，互金平台自願參加，並接受測評。

值得一提的是，在理財安全助手APP上，平台上報的數據可以進行驗證，國家互金專委會風險分析技術中心也會對數據進行計算，並接受社會公眾的核驗監督。這在一定程度上減少了平台上報數據真實性的問題。

「這也是我們通過互聯網思維解決問題的體現。」吳震在發佈會上表示。

他同時希望，互金企業能夠具有一定的輿情活躍度，技術中心系統會進行自動抓取。「如果平台在輿情上一點動靜都沒有，我們也很難判斷。」

金融之家了解到，目前，理財安全助手APP上已收錄的互金平台近2萬家，實時展示更新每家平台的新聞、微信公眾號、微博、貼吧、論壇等通道信息，並提取其疑似負面信息。

真融寶、洋錢罐成為首批試點接入平台

目前真融寶、洋錢罐兩家平台是「陽光計劃」首批試點接入互金平台，於2017年4月1日起參加投資核驗，自願接受社會監督，並公開其運營情況。兩家平台的投資者在理財安全助手APP上在完成相關注冊、實名后，即可查驗2017年4月1日後自己投資的相關情況。

金融之家了解到，首批參與測評的互金平台共計15家，其中，真融寶在互金企業測評指數中排名第二，達到66.6。洋錢罐位列第一，得分71.4。

吳震對金融之家表示，目前第二批平台正在對接中，具體接入的速度，取決於數據校驗、測評進度，以及互金平台的技術能力。

作為一家智能化財富管理平台，真融寶自2014年8月上線，不到3年的時間，累計交易額突破750億，吸引了超過200萬的用戶，成為互金行業第一梯隊的理財平台。

互聯網金融的核心在金融，金融的本質在風控。沒有透明，就不能分析風險，沒有透明，對投資者而言就無法防範風險。

而風險和收益是成正比的，任何高收益的背後都是高風險，如果風險不確定，則收益也是不確定的。

目前，在整個互聯網金融行業中，有第三方的測評和評級體系，但是長久以來，行業內缺乏權威性的，特別是國家級的測評系統。國家互金專委會此次「陽光計劃」在一定程度上體現了國家級的權威性，同時，也體現了技術中心的技術性、安全性實力較強。

「我們非常歡迎技術的力量，對這個行業進行深刻的剖析。就像一個手術的醫生一樣，不怕對行業進行剖析。」真融寶董事長吳雅楠在談到技術驅動行業發展時的表態。

對於主動信披的舉動，在接受金融之家採訪時，他也提及，在行業發展中，應堅持自律和他律。行業的陽光化不可能只靠自律完成，他律對行業發展是非常重要的。

洋錢罐CTO耿博表示，唯有積極的進行信息透明，讓企業暴露於公眾和監管的監督下，才能回歸網貸平台信息中介的本質。

此外，在首批參與測評的平台當中，恆易融CEO秦洪濤表示，網貸企業綜合測評指數的提出給這個行業打了一劑強心劑，不僅體現了國家支持互金企業的核心，更展現了網貸的美好未來。

翼龍貸董事長王思聰則認為，整個中國經歷的金融工具的創新，對其他國家和地區來說，將是一個試點。

中央財經大學金融法研究所所長黃震表示，提前入駐「陽光計劃」的先行者，是值得我們讚賞和佩服的，有勇氣做「第一個吃螃蟹的」。

除此以外，金融之家也了解到，中國互聯網金融協會也於同日上線其信披平台，包括開鑫金服、有利網等在內的10家會員單位正式登陸披露服務平台。

對此，中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東表示，互金協會去年頒布了有關互金行業的信息披露意見，銀監會目前正在制定信息披露的指導辦法。互金協會具有官方性質，理財安全助手APP平台是國家互聯網應急中心出品，更具有技術背景，平台的選擇也更加多元。

他同時表示，信息披露方式的差異性，多種社會主體的參與，也預示著互聯網金融監管在信息披露方面呈現多元化的趨勢，金融監管也正在由原來的強制性變為軟性，從原來的被動式變為主動式。

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