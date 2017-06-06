全球最大光源將落戶懷柔科學城 將成北京新地標北京新浪網 (2017-06-06 15:15)
全球最大光源將落戶懷柔科學城 將成北京新地標
來源：北京晚報
全球最大高能同步輻射光源將落戶懷柔科學城。建成后，這座直徑達700米的圓環建築將成為雁棲湖畔北京「新地標」。
北京懷柔綜合性國家科學中心建設方案近日獲批，這座規劃建設中的科學城規劃面積為41.2平方公里，將成為世界級的重大科技基礎設施集群。國內外頂尖科學家、世界一流大學和科研機構也將聚集於此，形成原始創新的高地。
■最大光源7年內建成
「這個高能同步輻射光源是目前全球規劃中最大的光源，亮度要比目前瑞士最先進的光源還要高10倍，比美國高70倍，建成后將成為新的『國之重器』，並將向全世界頂級科研機構和科學家開放。」 懷柔科學城管委會籌備辦相關負責同志介紹，光源將於2018年破土動工，預計2024年建成。
什麼是「光源」？現場工作人員介紹，光源類似於X光射線，亮度要強得多，能讓科研人員把微觀世界看得更透、更細。像是細胞、血液在血管的流動、微納米級器件的工作情況、飛機機翼的老化程度，都能看得一清二楚，這也將大大減少在研究新材料上所花費的時間。
光源建成后，還將在光源周邊同步建設多座實驗站，這些實驗站利用光源測量物質的原子結構，幫助科研機構和企業在新材料、製藥等各種領域進行各類試驗，改變中國材料發現不足的現象。
■大批科技平台聚集懷柔
除了「光源」，懷柔科學城還已建成全球最大風洞實驗室、世界上最大的高速列車模型試驗平台等科技實驗平台，並將聚集綜合極端條件實驗裝置、地球系統數值模擬裝置、子午工程二期等一大批科技基礎設施，進一步夯實自主創新的物質技術基礎，破解經濟社會發展中的瓶頸性科學難題，使其在物質、空間、大氣環境、地球、信息與智能、生命等科學領域，實現重大原創性突破。
據市發改委相關負責人介紹，北京建設全國科技創新中心以「三城一區」為主平台。與中關村科學城、未來科學城相比，懷柔科學城的定位則是「突破」，將部署一批國家重大科技基礎設施和前沿交叉研究平台，其核心任務是建設世界級的重大科技基礎設施集群，是基礎科學研究的一個重要載體。
懷柔科學城的規劃設計和建設，會汲取國際著名科學城的建設經驗，按照國際一流標準進行。按照建設規劃，到2020年，北京懷柔綜合性國家科學中心建設的成效將初步顯現；到2030年，建成世界級的國家重大科技基礎設施集群，在六大科學領域取得重大原創突破，全面建成世界知名的綜合性國家科學中心。
■「一核四區」
打造國家科學中心
今年5月，國家發展改革委、科技部聯合批複了《北京懷柔綜合性國家科學中心建設方案》，同意建設北京懷柔綜合性國家科學中心，懷柔綜合性國家科學中心也成為了繼上海張江、安徽合肥后批複的第三個綜合性國家科學中心。
據市發改委相關負責人介紹，懷柔科學城正在按照「一核四區」進行空間功能布局，總規劃面積約為41.2平方公里。
在核心區北部還將建設科學教育區，這裏將主要依託中國科學院大學打造，目前已有8000多名師生入駐，另外101中學懷柔校區、北京實驗二小懷柔分校已建成，國科大附中正在籌建中，將解決科研人員的後顧之憂。
科學城南部還有一片科研轉化區，這裏將主要依託雁棲經濟開發區和中關村懷柔園來打造，目前入駐中科院12個研究所的22個項目，其中15個已投入運營。此外，北京納米科技產業園也已獲批國家級納米科技創新基地。
為了實現職住平衡，懷柔科學城西部還規劃了面積達到10.2平方公里的綜合服務配套區，將依託雁棲小鎮等大型社區資源組團打造綜合配套服務功能區；而在懷柔科學城東部則是生態保障區，將依託雁棲河、牤牛河、大沙河和濕地，打造綠色景觀及生態保障功能區。李博 J255
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