港交所上市公司KVB崑崙國際金融集團（KVB Kunlun Financial Group Ltd）於6月2日做出公告稱，集團間接全資附屬公司珠海橫琴崑崙新金融交易中心接獲天津貴金屬交易所（簡稱「津貴所」）通知，津貴所將調整其貴金屬現貨可回購交易業務，以降低交易風險。

津貴所將於2017年6月12日開始暫停所有現貨可回購交易開設新買賣倉盤。現有買賣倉盤的平倉將不受影響。

KVB崑崙國際表示，目前還未知曉以上暫停事項何時或會否撤回。因此，除現有倉盤的平倉外，公司自2017年6月12日後將不能再從天津貴金屬交易所的貴金屬現貨交易業務產生收入。

KVB崑崙國際表示，暫停現貨可回購交易對集團整體的業務及目前財務狀況不會產生重大影響，公司計劃繼續在中國尋找開展商品交易業務的其他商機。

FXword匯眾提醒，崑崙珠海橫琴公司於2016年6月成為津貴所的自營會員，並支付一次性且不可退還的入會、培訓及諮詢服務費150萬元人民幣、會員管理年費50萬元，連同履約保證金2億元。

津貴所向會員單位提供一個貴金屬現貨交易及結算平台及相關諮詢服務、培訓服務、協調服務及管理服務。目前，津貴所提供的交易產品為白銀、鉑金、鈀金、鎳、銅及鋁。

可以預見，KVB崑崙國際在停止貴金屬現貨可回購業務后，該公司將不能再從天津貴金屬交易所的貴金屬現貨交易業務產生收入。毫無疑問，KVB崑崙國際的整體營收將受到影響，影響大小有待新一輪財報公佈。在一季度財報中，KVB總營收為6560萬港幣，同比下跌38%。



在股票市場也表現不樂觀，KVB崑崙國際的股價已經跌破了「地板價」，早已失守1港幣關口。截止發稿，KVB股價下跌超過1%，為0.445港幣。