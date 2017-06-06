曾經在一天內股價暴85%的輝山乳業（以下簡稱「輝山」）在經歷了被銀行擠兌、被踢出恒生指數等一系列厄運后如今再發公告，其真實財務狀況終於浮出水面，經歷了眾多磨難后輝山的資產負債情況究竟如何，其債務重組又面臨哪些挑戰呢？

6月5日，輝山發佈公告對外宣稱，截至2017年3月底，公司總資產為262.2億元，其中現金即等價物4.67億元，物業廠房及設備79.9億元，生物資產68.1億元，租金預付款37.5億元，存貨14億元，其他資產58億元。值得注意的是，輝山強調，基於本集團全面管理賬目的現金及現金等價物為29億元，而銀行確認的現金只有4.67億元，這其中的24.33億元的差額有待公司進一步公告。

據介紹，現金及等價物包括現金、活期存款以及可隨時等值變現的政權等，在銀行會有記錄，那這24億元的差額來自哪呢？香頌資本董事沈萌對中國商報記者介紹說，形成這24億元的差額最大的可能是輝山內部人進行了賬面作假，也有可能是一次季度報告周期內的現金理財投資損失，但後者的可能性很小。

記者查閱輝山此前的財報獲悉，截止2016年9月，輝山的總資產為340.92億元，其中現金及等價物為81.57億元，物業廠房及設備81.05億元，生物資產66.79億元，預付租賃款37.79億元，存貨19.37億元。

可見，相比於去年9月底，今年3月底的資產減少了78.72億元，其中現金及等價物減少了76.9億元，其它各項相比變化不大。半年時間現金及等價物損失近80億要說是理財損失確實讓人難以置信。

除了資產損失近80億元，輝山的負債這半年還出現猛增。公告顯示，截至2017年3月底，輝山的總負債為267.3億元，包括銀行貸款187.1億元，非銀行貸款42.5億元，其他負債38億元。而截至2016年9月底，輝山總負債211.62億元，其中包括銀行貸款153.54億元。可見，半年時間輝山總負債增加了55.68億元，其中銀行貸款增加33.56億元。

資產的減少和負債的增加最終導致了輝山目前的資不抵債。以上數據顯示，截至2017年3月底，輝山的總資產為262.2億元，總負債為267.3億元，資產負債率為102%，也即輝山資產已不足以償還負債。

而這很有可能引發股東或債權人對其希望喪失而提出破產申請，除非公司短期內通過經營改善或融資來扭轉現狀。

但財報顯示，輝山負債總額截至2014年3月、2014年9月、2015年3月、2015年9月、2016年3月、2016年9月、2017年3月分別為78.25億元、94.45億元、106.49億元、140.6億元、170.87億元、211.62億元、267.3億元，一直在增長，而這幾個時點對應的資產負債率分別為37.22%、40.8%、43.76%、52.47%、57.88%、62.07%、102%，不斷攀升。可見，輝山的債務現狀並非短期形成，想短期扭轉負債情況何其艱難。

而輝山債權人的信心喪失已嚴重影響輝山的日常經營。公告顯示，輝山2017年4月份銷售額僅為2.57億元，同比下滑了41.3%，公告歸因於股票暫停買賣后，供貨商和債權人收緊信貸政策對公司現金流造成了不利影響。

沈萌表示，輝山的經營嚴重依賴銀行融資，銀行融資又嚴重依賴經營現金流，所以如果融資斷裂，公司經營則會受損。

而更為嚴峻的是，輝山面臨大量即將到期的銀行貸款。財報顯示，截至2016年9月，輝山有108.05億需要一年內還清的銀行貸款和2.82億需要一年內還清的其它借款，總共約110億元，也即輝山需要在2017年9月前償還110億元的短期債務。而近半年新增的債務並沒有公佈還款日期，是否需要在9月前還清還不得而知。

可見，輝山需要在三個多月的時間還款至少110億元。對於纏身的債務，輝山已啟動了債務重組。公告顯示，輝山正聯絡銀行以及附屬公司其他債權人討論磋商暫緩還款，以確保集團持續經營。此外，輝山已聘任富海銀濤資產管理股份有限公司為債務重組顧問。

面對如此繁雜的負債情況，輝山資產重組勝算幾何？對此，沈萌表示，富海銀濤資產管理股份有限公司是具有很強政府與債務重組背景的企業顧問，在當地政府的干預下，當地銀行可能會對輝山債務展期，但其他債權人如何行動不好評說。此外，如果輝山能引入新的投資者，資產負債率則會降低，但短期找到新投資者非常困難。

「此外，輝山面臨的最大的問題是重組和融資的價格。債務重組過程中具體轉多少，減多少，怎麼轉，怎麼減，都和價格有關，而輝山當前股價暴跌，現在的股價是否被低估，按照當前的股價進行債務重組，原來的股東是否願意等都是目前擺在輝山面前的嚴重問題。」沈萌如是說。