歌唱那麼好聽是合理的嗎？！

最近發現咱們網路溫度計鬧了雙包，有某網站發表了「台灣天后排行榜」，網友來問這份榜單的詳細情況，調查一番發現，嗯？不對呀，網站的名稱跟格式恰巧都跟敝網站相似度超高，定神一看可跟我們沒關係。好東西不怕別人學，就擔心被扣上數據不準確的帽子，既然這樣，就做一份正統、有根據的台灣天后榜給各位參考！

今天DailyView網路溫度計運用了擁有龐大資料作為依據的《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出十大在網友們心中最有資格被冠上「台灣天后」名諱的十大女歌手，而這些音樂女神們，必須符合：一、在台灣出道、二、曾經「入圍」過金曲獎或是專輯銷量破80萬張等兩大前提的女歌手，才能符合我們對於天后的定義！

第十名、李玟

六、七年級生的青春時代，必定有李玟的歌聲在迴盪！完全看不出來已年過40的李玟，於1994年以華語專輯《愛就要趁現在》出道，主打歌「我依然是你的情人」可說是膾炙人口，她所引領的是當時不曾在台灣出現過的美式唱腔。隨後，經典作品也不斷，比如《往日情》、《愛我久一點》、《每一次想你》、《DiDaDi》、《暗示》、《好心情》等歌曲，時而輕快時而深情，都唱進人們的心坎裡，在演唱迪士尼動畫花木蘭的中文主題曲的《自己》，以及電影臥虎藏龍的主題曲《月光愛人》後，更是享譽國際，成為擁有世界知名度的代表性女歌手，2016年時，她參加歌唱節目「我是歌手」獲得冠軍，又再一次打入人們心裡，也讓年輕一代重新認識這位一代歌后，如今可說是跨時代地廣受歡迎。

第九名、孫燕姿

「天黑黑，要落雨，天黑黑......」光是唱開頭，就能讓人想請那位頂著輕盈短髮、彈著鋼琴的女孩，把老歌新唱得如此深情而優雅，她是孫燕姿。被稱為音樂精靈的她來自新加坡，2000年時發行同名專輯《孫燕姿》，便以這一首改編自傳統童謠的《天黑黑》唱到家喻戶曉，同時也讓她橫掃了該年度的各大音樂獎項之新人獎。

獨特的轉音，讓她迅速擄獲了大批歌迷的心，略帶鼻音的唱腔，讓她的歌曲總是帶著一股空靈的憂愁，如名曲《我不難過》、《風箏》、《開始懂了》。2011年時，孫燕姿結婚、生子，在螢光幕前的露出機會銳減，2011年至2017年僅推出了三張專輯，但仍不減網友們對她的「天后」定位。

第八名、范瑋琪

「你眼睛會笑，彎成一條橋，終點卻是我，永遠到不了。」初出茅廬之時，就有張洪量幫忙寫曲，一首《到不了》，讓范瑋琪一鳴驚人地創造了歌手生涯的美好開端。

活躍於歌唱、廣告與主持，讓任何人都可以親暱稱呼一聲「范范」的范瑋琪，在多領域中活動做好每一份角色，形象超好，和黑人陳建州浪漫愛情10年長跑的「黑白配」，閃遍演藝圈，雖然步入家庭相夫教子後音樂作品漸少，但她依舊是華語樂壇的暖心歌后，人們在KTV中最不會錯過的人氣音樂人。

第七名、江蕙

2015年時，台灣曾經掀起過一波全民搶票的熱潮，人人見面都要問一聲——「你有買到江蕙演唱會的票嗎？」於1981年出道，在台語樂壇屹立不搖的歌后江蕙，曾經吟唱出無數動人曲目，但因為長期受到眩暈症所苦，於是在2015年決定封麥引退，歌迷們既不捨又恐慌，積極搶購告別演唱會的門票，引來售票系統大當機、黃牛四起、徹夜排隊等事件，後來以加開演唱會來處理，江蕙也在2015年9月13日最後一場演唱會中，將麥克風放進水晶珠寶盒中，含淚闔上演唱生涯。就算轉身離開歌壇，每個人的心中仍有一個江蕙，無論是怨懟的《酒後的心聲》、《苦酒的探戈》、《愛不對人》，綿長的《家後》、《紅線》或是深情的《甲你攬牢牢》、《愛作夢的魚》，扣人心弦的旋律，始終長留人心。

第六名、A-Lin

本名黃麗玲的A-Lin，充滿爆發力與感情的嗓音，讓她獲得「天生歌姬」（這也是她第二張專輯的名稱）的稱號，亦因其深厚的歌唱實力，被譽為是零瑕疵歌手。雖然A-Lin始終與獎項擦身而過，包括從出道至今入圍過金曲獎的新人獎與四次最佳國語女歌手獎，全都鎩羽而歸，2015年參加歌唱節目《我是歌手》第三季一路過關斬將，最後也無緣冠軍，但這些都無損人們對她的評價，亦無損於《失戀無罪》、《愛請問怎麼走》、《P.S.我愛你》、《寂寞不痛》、《給我一個理由忘記》、《幸福了 然後呢》、《我不離開》、《忘記擁抱》等歌曲的經典程度。她的作品多以苦戀為主，但也因此用充滿力量的歌聲治癒了傷心人的心。

第五名、謝金燕

看見她，人人都要叫一聲「姐姐」，謝金燕為台語歌壇帶出一條電音之路，在「俗」與「老派」的評語之間，開創一條具有超嗨活力的創新之路，曾經經歷過嚴重車禍與未婚生子風波，也和已故父親豬哥亮之間有著外人難斷的家務事糾紛，但謝金燕的努力敬業與表演魅力，仍讓她穩穩地站上「女神」地位，不但在演唱會中每每都加入特殊元素，秉持愛台灣的心情與台客文化的發揚者，在勢頭最漲之時，也未答應對岸的重金禮聘，留在台灣持續進行表演活動。

第四名、楊丞琳

2000年時，楊丞琳以偶像團體「4 in love」成員之一的身份出道，雖然該團體在2年後解散，但她持續在戲劇、主持領域深耕，大量的戲劇演出機會，也讓她有了許多演唱片中插曲與主題曲的機會，如偶像劇「愛情白皮書」中與范瑋琪合唱的《有你真好》、「惡魔在身邊」中的插曲《曖昧》、「醉後決定愛上你」的插曲《我們都傻》 還有電影「刺青」主題曲《小茉莉》，都讓人既看見她的演技力，同時也聽見她的演唱力，角色形象的結合，讓人們聽起這些熟悉旋律時，腦中都能喚醒鮮明的畫面，多領域的並重發展，也讓楊丞琳為首位入圍台灣三金——金曲、金馬、金鐘獎相關獎項的台灣藝人，要被稱為「台灣天后」，以實績來說可是當之無愧。

第三名、張惠妹

論起歌唱實力，張惠妹若是自稱第二，絕對沒人敢自信滿滿稱第一。1996年時，她以《姊妹》這張作品出道，渾厚唱腔與嘹亮嗓音讓她出道之初便一鳴驚人，隨後的《Bad Boy》、《妹力四射》、《我可以抱你嗎？愛人》、《真實》、《勇敢》、《我要快樂？》等專輯，經過唱片公司的轉換，曲風的調整，都一樣讓張惠妹走在人氣的頂端，2009年時她以原住民原名「阿密特」為題發表的《阿密特》，更是拋開天后身份，重新打造的新身份與新風格，不僅歌迷的接受度不減，也深受樂評人的喜愛，成為金曲獎史上單屆獲獎最多的作品之一！

第二名、蔡依林

從「少男殺手」到「亞洲歌后」，蔡依林從一出道就抓住人們的心耳眼。1999年出道，從初期的清新活潑路線，隨著年齡的增長，轉變得更加嬌豔而有自信，以音樂向歌迷做出「轉大人」宣言，但又並非只是單純的賣弄性感，她的作品中也常常加入許多女性主義意識字眼以及藉由反諷來探討社會現象，電子舞曲風格加上高超的舞蹈技巧，讓她的表演舞台總是魅力四射娛樂感十足。

以偶像歌手的定位出道，蔡依林曾經被抨擊唱功不足、咬字不佳，但不服輸的認真個性使然，讓她在經驗累積後，表現手法更加廣泛，亦獲得國內外數項大獎，得過四座金曲獎。至於她的感情路可說是則是百般波折，和周杰倫當年撲朔迷離又在音樂作品上相互激盪的關係，可說是茶餘飯後最常讓人拿出來討論的話題，2016年年底與錦榮分手後，蔡依林又將情歸何處？總之現在，就讓她先做大家的女神吧。蔡依林於本次的台灣天后榜中排名第二，與第一名同樣都獲得超過四萬的龐大網路聲量。

第一名、田馥甄（Hebe）

作為SHE時，她歡騰嬉鬧，展現出女孩們常見的活力與甜美；作為田馥甄時，她迷幻而肆意，譜出自己想唱的，最任性卻也最引人共鳴的旋律。

2010年時，SHE邁入單飛不解散的階段，隨著Selina、Ella陸續步入婚姻，田馥甄則是深耕音樂之路，陸續發行了《To Hebe》、《My Love》、《渺小》、《日常》等專輯，空靈的嗓音，製造出迷離的音樂氛圍，「中毒性」超高，讓她每每有作品發表，就造成巨大回響，如電影《我的少女時代》的主題曲《小幸運》，其MV就在YouTube的點閱率超過1億，讓她成為第一位擁有破億點擊率單曲的華語歌手，最新作品戲劇《一把青》的主題曲《看淡》，MV於1月初上傳，如今點閱率就已經超過一千萬，這也是她第11支點閱率破千萬的作品，無論是人氣或影響力，都可說是當之無愧的台灣天后！

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天籟、美聲大比拚！誰才是台灣樂壇天后第一名？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年06月01日至2017年05月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣樂壇天后』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」