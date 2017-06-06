金曲28磅礴登場！

各位觀眾，又到了一年一度華語音樂圈的盛事——金曲獎！

金曲獎不但是許多音樂人的夢幻殿堂，也是許多樂迷大飽耳福的好機會，今年DailyView網路溫度計也不缺席，利用《KEYPO大數據關鍵引擎》為大家分析這次的金曲獎的四個重點獎項：國語男歌手、女歌手，以及最佳樂團、年度歌曲，網友們怎麼看、誰又是呼聲最高的入圍者呢？就讓我們一起用大數據看金曲！

最佳國語男歌手

金曲歌王絕對是每年的兵家必爭之地，本次有氣勢萬千的愛妻狂人周天王，也有創作性極高的大馬「壞孩子」黃明志，一向以諷刺政治、宗教、社會的饒舌歌手大 支也強勢來襲，可以說是百家爭鳴，令人興奮！

究竟在網友們的討論中，誰又是擁有最高的人氣呢？讓我們從金曲歌王開始今天的分析吧！

No.1 周杰倫

天王周杰倫這次挾著有女萬事足，人逢喜事精神爽的氣勢，推出這張送給寶貝女兒的《周杰倫的床邊故事》。首波主打歌曲，極其迷幻、懸疑的《床邊故事》讓許多Jay粉大呼好過癮，而改編女兒隨意彈的出的幾個音調的《前世情人》不但創意十足、完美展現天王的霸氣才氣，也讓眾家粉絲羨慕極了，這樣的一張創意作品，也讓他成了本次金曲歌王呼聲最高的人選！

No.2 林宥嘉

娛樂圈近年喜事連連，迷幻王子林宥嘉今年不但與丁文琪求婚成功，邁入人生的下一個階段，在音樂路上也有所斬獲。林宥嘉距離上一張專輯《大小說家》睽違四年，這次推出全新大碟《今日營業中》，中途經歷了戀愛失戀又戀愛、兵役、巡迴等等的歷練，這次的專輯概念也純粹地回到了「宥嘉想給大家的音樂」，就讓我們祝福他也能在金曲旗開得勝吧！

No.3 黃明志

本次金曲歌王的另一個看點，絕對不可不提這位來自馬來西亞，才華洋溢卻又具有高度爭議的「壞孩子」黃明志！他曾用音樂大膽諷刺大馬敗壞的社會現象，差點被註銷大馬公民身份，也曾在逆風場大聲力挺馬航！來台灣讀書六年的他，汲取了滿滿養分，尤其在本次大碟的主打歌「漂向北方」找來王力宏合作，極具特色與惆悵的Rap，唱出許多離鄉遊子的心情，也讓我們更加期待黃明志未來在音樂路上的大放異彩！

最佳國語女歌手

今年的金曲歌后入圍名單相當有意思，以往的大咖如田馥甄Hebe、戴佩妮居然一項都沒有入圍，反而是許多小眾歌手出頭，如香港創作歌手盧凱彤、獨樹一格的女性饒舌歌手Miss Ko葛仲珊，或許今年金曲，又能再讓我們看到華語音樂更多的可能性！

No.1 艾怡良

挾著第五屆超偶冠軍的氣勢出道，但可惜的是艾怡良卻沒有像大部分選秀歌手一樣甫出道就驚為天人、大紅大紫，出道近四年，幾乎每相隔兩年發行一張作品，艾怡良以細水長流似的創作方式慢慢琢磨寫歌。來到第三張作品《說，艾怡良》，本次作品交出優秀成績單，更被網友稱讚「或許早該讓艾怡良主導大部分的詞曲了！」

No.2 魏如萱

你對她的印象還停留在那個傻裡傻氣的小女孩「娃娃」嗎？生活經驗豐富、不斷挑戰自己的魏如萱，本次的新作品《末路狂花》不論是專輯份量還是造型、視覺、MV上，都帶來了不同以往的全新概念，突破自己的企圖心非常明顯。至於在年輕人社群中傳唱度非常高的「你啊你啊」也讓魏如萱笑稱「自己終於寫出了一首暢銷金曲！」

No.3 家家

出道十一年，家家渾厚嗓音唱出的滄桑與心碎，感動無數人。素有「靈魂歌姬」之稱的她，堅強歌唱實力毋庸置疑。本次專輯由稱家家為「在音樂上最了解、最懂我」的瑪莎擔任製作人，創作才子Hush、韋禮安也都獻出單出製作，值得一提的是，不僅這張作品讓家家入圍金曲歌后，瑪莎也入圍最佳單曲製作人。

最佳樂團獎

今年的最佳樂團非常有看頭，有大眾口味也有獨立音樂，有老團五月天也有新人草東，還有老蕭領軍的新團也有相當亮眼的表現，老團尬新人，到底會迸出什麼新滋味？

不過光是從網友的討論就可以看出來，五月天果然無愧亞洲第一天團（咦？不是5566嗎？）的稱號，光是網友的討論聲量就有8萬多筆，足見人氣之高，至於其他的樂團又如何呢？

No.1 五月天

今年適逢五月天成軍二十週年紀念，不但演唱會一開再開，二十週年的免費大安森林公園演唱會也是話題十足，今年還推出了他們的心路之作——自傳，一口氣入圍八項大獎成為最大看頭，瑪莎、怪獸、阿信也以個人身份各自入圍不同獎項，五迷們可要好好期待本屆金曲了！

No.2 獅子合唱團

咦？老蕭怎麼也跑來玩樂團了！是的，你沒有看錯，本次入圍的另一個樂團——獅子合唱團！老蕭出道八年，終於一圓自己的搖滾夢，自己組團出道啦！八年磨一劍，也讓獅子合唱團僅僅出道一年就入圍最佳樂團，就連他們自己聽到入圍消息也驚訝表示「也太爽了吧！」

No.3 草東沒有派對

誰是今年最受矚目的獨立樂團？絕對是草東沒有派對！草東的音樂以玩世不恭的嬉皮精神，不玩民謠、沒有小清新似的無病呻吟，早已在獨立音樂圈中引起狂潮，初出茅廬就入圍金曲五項大獎，前途更是不可限量！無論本次金曲他們的斬獲如何，草東的音樂都已經證明了他們驚艷四方！

最佳年度歌曲

年度歌曲，光是這個稱號就讓人熱血沸騰。

最佳年度歌曲，不光是代表著一首歌的製作、詞曲，更是光耀一整年來華語音樂圈的精神，也展現了台灣社會旺盛的生命力，26屆時由太陽花學運的主題曲《島嶼天光》摘下，去年27屆由舒米恩的《不要放棄》獲得，

而今年，誰才是最能代表台灣精神的「最佳年度歌曲」？

No.1 告白氣球

周杰倫的作品是我們青春代名詞，是KTV想對他/她偷偷傳情的甜蜜小品，本次傳唱度非常高的「告白氣球」，由前些年的「甜甜的」音樂團隊原班人馬製作，很親切不膩口的告白歌曲。這次還大成本拉到巴黎拍攝MV，被網友們笑稱「以前窮的時候就只能去園遊會玩撈魚的蠢遊戲，現在就能去左岸喝咖啡唱情歌了」

No.2 年輪說

「經歷這個你，活成這個我。如果年輪是烙印在樹木身上的歲月痕跡，指紋就是我們情感的刻痕變化而成的專屬密碼。」

走過可愛教主賣萌的歲月，楊丞琳近年來的作品讓人看到了她宣示自己「熟了」的決心，本首《年輪說》找來蘇打綠青峰作詞，同時也是她10年音樂路的回望過去、總結現今。

No.3 頑固

你也被這首歌洗版過嗎？五月天的《自傳》第四波主打歌《頑固》甫推出就在社群網站引起瘋狂轉發的熱潮，MV找來影帝梁家輝演出，更有多位台灣實力派演員吳慷仁、林美秀等人客串，同時也讓許多人認識了「火箭阿北吳宗信」的故事。或許有人總批評五月天販賣夢想，但在這個汲汲營營的社會中，我們總是需要一點夢想的空氣不是嗎？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年05月31日至2017年05月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『金曲獎』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」