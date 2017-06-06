無論先天還是後天，「失聰」為生命帶來的莫大影響，是一般人很難想像的。少了聲音的世界，除生活不便外，長久下來心裡萌生的寂寞、自卑等感受，都是一輩子難以抹滅的創傷。還好越身處逆境，人類越能展現生命的韌性，要想突破那道聽不見的音牆，首先必須跨越心中的高牆！儘管此事談何容易，但這個世界上確實存在永不放棄的鬥士，她們試圖用聽不見的力量撬開每個封閉的靈魂，並發揮所長，在各個領域的舞台光彩奪目，成為自己生命裡的音控師，博得世人滿堂彩。

同時，有一樣際遇的人們，也因為她們在前方的指引，努力地將人生音量開到最大，把上天賜與的這份缺陷美轉化成幸福，感染給每一個人。現在就讓我們看看，以下5位溫暖人心、散發生命光輝的巾幗先鋒吧！

（圖一）Alana，image source:FB/Follow Alana愛遊台灣

譜出生命旋律的歌姬-濱崎步

日本樂壇天后濱崎步於90年代紅極一時，豈料原來看似美好的前程卻在幾年後逐漸幻滅。2000年，開始出現耳疾症狀的她，因為身體失衡，彩排時不慎從1.5米高的舞臺摔落，加速左耳機能惡化。到了2008年，濱崎步突然對外宣告左耳聽力完全喪失，震驚了全亞洲，令廣大歌迷好生不捨。

不過，堅強的濱崎步未因此而消沈，反而選擇更勇敢的面對，她承諾歌迷就算只剩下右耳，也不會輕易放棄歌唱事業，因為濱崎步很確定舞台就是自己容身之處，除此之外她找不到其他活著的方式，因此就算耳朵發病初期，濱崎步懷著高瞻遠矚的想法，對她來說終究無濟於事。

「就算快聽不到了，我就聽到聾為止；就算快跑不動了，我就動到極限為止。憐憫或同情什麼的，謝謝你，我不要，因為我闖到極限也要昂首挺胸的走下去。」

儘管9年後的今天，濱崎步仍飽受失聰之苦，一路支撐她的右耳聽力也正在快速衰退，三半規管完全爛掉，但永遠不向困境低頭的濱崎步依然非舞台不可，在在顯現出她身為專業歌手，用盡最後一分力氣也要把好歌傳遞給大家的可敬精神！

道出生命奇蹟的主持人-Alana

緯來與中天兩大電視台推出的全新行腳節目「Follow Alana愛遊台灣」，自播出後大獲各界好評，原因除優質內容帶領民眾探索人生寶貴經驗外，其陽光又美麗的混血兒女主持人「Alana」，背後不服輸、鼓舞人心的失聰奮鬥故事，也讓電視機前的觀眾大呼感動！

打從出生以來，Alana的聽力在醫生眼裡幾乎無藥可救，但天下父母心，其爸媽為了讓愛女有機會聽見世界的美好，喊出一聲「爸爸」或「媽媽」，毅然決然請醫生為Alana植入人工電子耳。雖然這項手術可能對她幫助不大，但確實奠定Alana日後如運動員般不服輸的性格。

皇天不負苦心人，原本連砲聲都聽不見的Alana，在長期進行「聽覺口語法」（詳見註1）療育後，終於克服先天聽力受損的障礙，成為一名活潑、開朗的大女孩，甚至在多年後，她帶著挑戰自我的精神，成為知性節目新一代女神主持人，打破一般人對聽障人士只能用手語溝通的窠臼印象，讓許多有相同命運的人親眼見證Alana在鏡頭前開心言語的模樣，激勵他們試著說出生命最動聽的語言。

註1：聽覺口語法（Auditory-Verbal，簡稱AVT），是目前聽障界公認最實用、最有價值的兒童聽覺語言康復方式。原理是透過助聽器或人工耳蝸幫助孩子最大限度地運用聽覺潛能，進而從聽到→聽懂→能說，最終達到以流暢口語交流的目的。

跳出生命自由的舞后-林靖嵐

也許是命運之神的捉弄，將舞蹈視為生命中不可或缺元素的林靖嵐，天生是名重度聽障者。儘管，她不同於一般舞者，從未真正聽見音樂的旋律，但身處劣勢反而令她感官敏銳，光憑音響反射地板的震動就能明確以身體感受節拍。只是這樣的學習歷程，讓林靖嵐比一般舞者辛苦得多，倘若學成一支舞需2週時間，那麼她可能就要花上2個月才有辦法精確掌握。還好從不輕易屈服的她，依舊付出加倍努力，克服種種困難，跳著跳著闖出了名堂，讓舞蹈邀約如雪片般飛來。

爾後林靖嵐也因為感同身受，盼其他聽障兒能跟她一樣透過培養舞蹈專業技能，獲得嶄露頭角的機會，因此遂於2009年成立台灣唯一的聽障舞團，替許多相同際遇者築夢。更值得一提的是，2015年林靖嵐還首度代表我國遠赴捷克參加第五屆世界歐亞聽障選美比賽，成功摘下亞洲區后冠，獲得該獎亞洲第一人的殊榮，帶領台灣躍上國際版面。

至今，林靖嵐的舞團仍繼續替許多失聰孩子翻轉出意想不到的動感人生，然而，從在這位女團長身上，我們可以清楚看見舞蹈為她人生妝點出的自信與專業，相信在林靖嵐靜謐的世界裡，舞蹈早已是最動人的肢體語言。

跨出生命動能的跑者-吳思穎

定向越野國手吳思穎，1歲時因德國麻疹造成聽力受損，長期以來必須配戴助聽器、人工電子耳才能聽到外界的聲音。但長大後她不為此而消沈，反而越挫越勇的不顧父母反對，帶著聽不見的缺陷美從事定向越野如此冒險的運動，決定以行動來證明自己！

「我沒聽過風的聲音，但我的肌膚會知道；我聽不見加油聲，但看得見終點的每一張笑容。」

儘管練習或正式比賽時，吳思穎都要避免助聽器故障而取下，但就算進入了無聲世界，聽不見終點加油團聲音的她依舊樂此不疲，因為吳思穎深深明白，唯有抵達終點，才能真正擁有成績！

對吳思穎來說，也許人生就好比定向越野，要前進就必須穿越高高低低、曲折的道路，這也是為什麼她在定向越野領域上能戰功彪炳，於2013年獲頒總統教育獎，成為聽障奧運定向越野項目國手，緊接著2014年也代表台灣參加定向越野世界錦標賽，目前更積極準備今年即將在土耳其開辦的聽障奧運賽，因為開朗、樂觀、勇往直前已成為吳思穎的最佳代名詞！

刻出生命美好的設計師-毛秀玲

從呱呱落地那一刻起，就注定成為重度聽障人士的南華大學創意產品設計系學生毛秀玲，成長過程中難免遭逢妄自菲薄又沮喪的心情，還好積極面對生命的她，上大學後被好幾位師長伯樂看見，在他們不離不棄的鼓舞陪伴下，順利的在設計領域中成長卓越。

當然，毛秀玲也不負眾望，成功拿下校內外許多設計大獎，其中一張木矮凳作品更讓她鋒芒畢露，在勞動力發展署第十四屆全國身心障礙者技能競賽中奪得家具木工類第二名寶座，並獲「聽障設計天使」之美名，周大觀文教基金會還因此頒予毛秀玲「全球熱愛生命獎學金」以茲鼓勵，讓她同為重度聽障的父母深感驕傲！

對毛秀玲來說，設計手作木工十分耗費心力，時不時還會受傷，但秉持「愛自己、永不放棄」的精神，當作品產出時她依舊會露出心滿意足的笑容，將過去消沉又悲觀的想法消弭殆盡，找回生命裡應享有的自信與成就。因此毛秀玲期盼，系上學弟妹或身障人士也能以她為例，試著從探索興趣的過程中找到自己，挖掘生命最純粹的美好！

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