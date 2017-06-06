讓美國再次偉大？

日前，知名影星巨石強森在《週六夜現場》的節目上搞笑宣布參選2020年的總統大選，並且要請影帝湯姆漢克成為他的副手，一時之間掀起觀眾們的熱烈討論！湯姆漢克也順勢開玩笑說：「我無法拒絕這個機會，事實就是美國真的需要我們，我曾演過2部飛機墜毀的電影，但人們仍期待在飛行途中見到我。」他們甚至開始討論起如何拉攏個年齡層的支持者了呢！

在他們入主白宮以前，DailyView網路溫度計要利用《KEYPO大數據關鍵引擎》，透過網友們的討論，來看看到底這對總統候選人的哪些電影作品有著最高的討論人氣吧！

第一名、玩命關頭系列

全球超人氣系列作品，自2011年加入《玩命關頭5》以來，巨石強森飾演的哈柏在系列電影中的地位可說是越來越重要啦！

曾經的最強對手、現在的可靠隊友，在最新一集的作品中因為唐老大難言之隱的「黑化」而成為罪犯，最後洗清嫌疑並為了女兒婉拒復職。到底在剩下的兩集作品中，哈柏還有什麼樣的戲份？就讓我們一起拭目以待吧！

第二名、海灘救護隊

重現經典影集《海灘救護隊》，由巨石強森和柴克艾弗隆、亞歷珊卓主演，除了搞笑的劇情之外，更被戲稱身材才是電影主體，就讓我們看一群身材養眼的救生員如何拯救他們的海灘，破獲美女毒梟的詭計，守護他們的海灘！

至於面對影評，巨石強森就說道：「耶，負評來也！粉絲們愛慘這部電影了，可惜評論家們十分討厭它，這真是一個明顯的斷層，人們不過是想要好好笑一笑罷了」大方的回應也讓人更喜愛這個大塊頭啦！

第三名、中央情爆員

凱文哈特和巨石強森經典搭配的動作搞笑片，故事描述一個曾在高中時期慘遭霸凌的胖宅宅巴布（巨石強森飾演），長大之後變成一個肌肉猛男，更是中情局最犀利最勁爆的中央情報員。巨石強森到底如何面對一連串的危機，並且與高中人氣王凱文哈特聯手解決事件，解救國家！

第四名、毀滅戰士

改編自暢銷射擊遊戲《毀滅戰士》，位在火星的研究中心發生意外，向外界請求救援後，馬上派出海軍陸戰隊頂尖的雷霆小組前往了解，不過老實說劇情什麼的真的不是太重要，總之就是看巨石強森用各種重裝火力虐殺怪物，最後自己更因為被感染成為大魔王，是部爽度破表的作品！

第五名、加州大地震

《加州大地震》可以說是近年來相當精采的災難電影，劇中他們碰上了美國百年史上最大的地震，飾演救援隊隊長的巨石強森則是要駕駛著直升機、遊艇救出自己的妻女。

有趣的是，由於飾演巨石強森女兒的亞歷珊卓妲妲里奧身材太過姣好，被網友們戲稱「會不會地震是她的胸部搖出來的！」

人生，就像巧克力......。

曾以電影《費城》、《阿甘正傳》接連兩屆獲得奪得奧斯卡最佳男主角的湯姆漢克，應該可以說是巨石強森的最理想副手人選了！

有別於巨石強森現在的電影路線多偏向年輕市場，湯姆漢克從過去到現在的作品，除了前面提過的作品外，還有《搶救雷恩大兵》、《電子情書》、《綠色奇蹟》、《浩劫重生》等無數膾炙人口、觸動人心的作品，相比之下更適合主打30歲以上的年齡層，這樣的組合若是真的參選，絕對是值得期待！接下來就讓我們看看湯姆漢克在網友口中的人氣作品吧！

第一名、直播風暴

你想紅嗎？你願意為此付出多少代價？艾瑪華森飾演的女主角擠進夢寐以求的公司，不只力求表現更順從公司的安排，全天候直播分享自己的生活，粉絲因此蜂擁而至，當她因直播成名、享受粉絲的愛戴，卻發現自己開始出賣隱私、良知和自我，她又要如何抉擇？

時下「網紅」隨處可見，人人都想、人人都能成為網紅，但我們是否想過背後的意義到底是什麼？為了成為網紅，又需要犧牲什麼？

第二名、薩利機長：哈德遜奇蹟

由真人真事改編而成，到底是人為疏失，還是拯救全機的英雄？雖然故事劇情簡單，但透過湯姆漢克的精湛演技與分鏡技巧，讓觀影者透過這部作品還原當時迫降事件的驚險與薩利機長的心路歷程。

在外界讚頌他為英雄的同時，卻也讓他陷入了煎熬，會不會事故可以避免？會不會是他讓機上乘客陷入危險？到底事情的真相是什麼？

第三名、搶救雷恩大兵

《搶救雷恩大兵》之所以讓網友們至今依舊津津樂道的原因，除了細緻的重現了當年「諾曼第大登陸」時的殘酷與慘烈外，電影中的部分軍事小常識也是被認為在許多戰爭電影中最貼近事實的一部，由這一點也可以看出編導們的用心求證。

話說回來，雷恩到底是誰？為什麼要搶救他？如果你還沒看過的話，千萬別錯過了！

第四名、達文西密碼

改編自作家丹布朗的同名作品，《達文西密碼》以宗教的神祕色彩為主題，再配上緊湊的推理鋪陳，更遑論有著湯姆漢克的詮釋，熱愛驚悚懸疑推理的你怎能不朝聖？

究竟世上有沒有聖杯的存在？抑或聖殿騎士團至今安在？達文西的畫作裡面有沒有謎團和訊息？這些答案都藏在電影裡啦！

第五名、阿甘正傳

「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道你會吃到甚麼口味。」

阿甘一生的歷程，剛好是美國近半世紀以來發生最多事情的年代，阿甘是被診斷智商只有75的智能障礙者，但其一生卻用不同的人生角度見證了美國大小事件的發生，告訴我們人生並不是你想的那樣，用單純的眼光看著世界，認真努力將會改善你的人生。

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我要當美國總統！巨石強森、湯姆漢克經典作品回顧

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年05月31日至2017年05月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『巨石強森、湯姆漢克電影作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」