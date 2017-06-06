蔡依林開賣「屋虎牌三明治」 讚愛犬是蔬果療癒系NOWnews今日新聞 (2017-06-06 15:44)
天后蔡依林對愛犬「屋虎」相當疼愛，時常在社群網站與網友分享屋虎可愛生活照。近日蔡依林在臉書PO出屋虎坐在吐司造型坐墊，身旁圍著蔬果抱枕的照片，笑說屋虎是「蔬果療癒系」，瞬間逗樂一票網友。
蔡依林對屋虎很是寵愛，今年初更找來親友慶祝屋虎10歲生日，對於愛犬用心可見一斑。近日蔡依林曬出愛犬坐在吐司造型坐墊，身邊放著許多蔬果造型抱枕的照片，笑著大讚屋虎是「蔬果療癒系」。只見屋虎也相當投入地在吐司坐墊上，不時傻笑、伸舌頭，模樣俏皮可愛。
蔡依林一PO出如此逗趣的照片，隨即引來大批網友討論：「請問這屋虎牌之蔬果三明治怎麼賣？」、「屋虎是棉花糖，完美的食物系列。」、「牠感覺蠻樂在其中。」看來網友不僅傾倒在蔡依林的天后魅力，也難擋屋虎賣萌的功力呢。
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