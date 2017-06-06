▲蔣麗莎經常帶孩子去泳池戲水。（圖／翻攝自蔣麗莎微博，2017.06.06）

辣模蔣麗莎與港星陳浩民結婚6年，育有1子3女，短時間內連續生產的她，身材依舊保持有方，體態堪稱完美，令粉絲欽羨不已。日前蔣麗莎上傳家庭照，只見她身穿一襲比基尼泳衣，豐胸美腿，5歲大女兒也遺傳她的好基因，擁有一雙纖細長腿，好比例意外搶鏡。

近日天氣炎熱，蔣麗莎帶著孩子們直奔泳池玩水，過程中不忘甜蜜合照，其中，蔣麗莎的曼妙好身材令網友們驚呼：「這肚子看起來像沒有生過孩子一樣，好羡慕！」、「這又細又長的腿我一輩子都得不到啊！」、「身材太棒了，羡慕嫉妒呀！」、「好羡慕這大長腿。」、「好犯規，這身材不科學！」為蔣麗莎的完美身形做了真實見證。

▲蔣麗莎擁有逆天好身材，看不出已生四個孩子。（圖／翻攝自蔣麗莎微博，2017.06.06）