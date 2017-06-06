星海爭霸II瓦倫西亞8強總決賽 明後天見真章NOWnews今日新聞 (2017-06-06 15:54)
《星海爭霸II》 WCS 瓦倫西亞 （西班牙）- 台港澳日挑戰賽最後高潮！八強總決賽明後兩晚 7 時開戰，周三 （7日） 晚間 7 時將由兩場敗部賽事打頭陣， Sen 跟 Rex 的蟲族內戰及 Cell 跟 LittleWolf 的人蟲大戰，將決定哪兩位能夠繼續挺進敗部賽，往四強之路邁進。勝部賽事將迎來 Has 及 Nice 的神族內戰，爭奪率先晉級總決賽資格。周四 （8日） 晚上七時的總決賽將決定代表台港澳日前往 WCS 瓦倫西亞的最終人選，喜愛《星海爭霸II》的玩家可索取八強總冠軍賽事門票親臨現場觀戰，或鎖定台灣暴雪直播頻道收看精彩賽事轉播。
另外《星海爭霸II》2017 年 Rock the Cabinet 設計大賽的前十名作品已經出爐，而前五名的決定權掌握在玩家手中，即日起至台灣時間 6 月 10 日 （周六） 下午 2 點 59 分止，玩家可試玩前十名的合作任務地圖，並投下最喜歡的五款設計，即可參加抽獎，最大獎可將ASUS ROG電競筆電帶回家！玩家須玩過所投的設計作品才有機會贏得大獎！更多詳情可參考Rock the Cabinet設計大賽前十名揭曉影片及官方部落格。
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