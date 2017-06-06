繼聲之形後 京阿尼再推劇場版NOWnews今日新聞 (2017-06-06 15:04)
繼《聲之形 劇場版》後，日本京都動畫（京阿尼）似乎開始對動畫劇場版產生興趣。京阿尼日前宣布，《吹響吧！上低音號》將在2018年推出兩部全新製作的動畫劇場版，讓粉絲期待不已。
《吹響吧！上低音號》是由作家武田綾乃創作的小說，並由京阿尼分別在 2015 年 4 月和 2016 年 10 月製作過 2 季動畫，其描述學校管樂團生活與角色間的感情交流獲得眾多觀眾共鳴，在日本和台灣都擁有相當高的人氣。
根據京阿尼透露出的情報顯示，其中一部劇場版描述的將會是二年級的霙學姊與同為二年級的希美學姊過去兩人的故事；另一部則是把重點放在升上二年級的久美子們的故事。
此外，除了2018年推出的全新劇場版之外，第二部總篇集劇場版《劇場版 吹響吧！上低音號～想傳達給你的旋律～（劇場版 響け！ユーフォニアム～届けたいメロディ～）》也將於9月30日在日本上映。
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