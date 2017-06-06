（中央社東京6日綜合外電報導）儘管2011年福島核災後大眾強烈反對核能發電，日本關西電力公司今天仍重啟另1座核子反應爐，對積極推廣核能的政府來說算是小小勝利。



法新社報導，日本關西電力公司高濱核電廠3號機今天重啟，使得日本運作中的核子反應爐增加到5座，另有數十座仍停用中。這座反應爐位於東京以西約350公里的福井縣。



高濱核電廠3號機今天重啟之前，儘管當地居民為了安全考量紛紛提出抱怨，關西電力公司上個月仍在獲得法院准許後重啟4號機。法院當時也准許3號機恢復運作。



日本2011年3月發生嚴重地震，隨之而來的巨大海嘯引發福島核電廠危機，之後日本全數關閉核子反應爐。這是1986年車諾比（Chernobyl）事件後世界最嚴重的核子意外。



福島核災後，由於大眾反對，加上法律訴訟仍在進行，日本重啟的核子反應爐數量屈指可數。



不過首首安倍晉三現在積極推廣核能，說這是世界第3大經濟體的重要供電來源。（譯者：中央社李佩珊）1060606