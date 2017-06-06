蘋果新系統High Sierra 將可免費更新中央社 (2017-06-06 14:48)
（中央社加州聖荷西5日綜合外電報導）蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在其年度開發者大會上介紹新iPad與Mac電腦，以及支援這些裝置的新作業軟體版本High Sierra。
蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）指出，新1代Mac的作業系統取名為High Sierra，是為了向加州的內華達山脈（Sierra Nevada）高山區致意。
根據費德里吉，High Sierra今年稍後將提供免費更新。
除了iPad與Mac筆電升級版本，蘋果也展示在螢幕後內建電腦系統的iMac Pro工作站，iMac Pro被譽為蘋果有史以來最強大的電腦。
iMac Pro預計12月開始出貨，訂價4999美元起。（譯者：中央社許湘欣）1060606
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