（中央社加州聖荷西5日綜合外電報導）蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在其年度開發者大會上介紹新iPad與Mac電腦，以及支援這些裝置的新作業軟體版本High Sierra。



蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）指出，新1代Mac的作業系統取名為High Sierra，是為了向加州的內華達山脈（Sierra Nevada）高山區致意。



根據費德里吉，High Sierra今年稍後將提供免費更新。



除了iPad與Mac筆電升級版本，蘋果也展示在螢幕後內建電腦系統的iMac Pro工作站，iMac Pro被譽為蘋果有史以來最強大的電腦。



iMac Pro預計12月開始出貨，訂價4999美元起。（譯者：中央社許湘欣）1060606