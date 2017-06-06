▲南柱赫主演的《河伯的新娘2017》角色個人版預告公開。（圖／翻攝自Youtube，2017.06.06）

南柱赫、申世景等人主演的韓劇《河伯的新娘2017》即將於韓國時間7月3日播出，近日已經公開多版預告。而劇組在昨（5）日公開南柱赫的個人版預告，古裝造型超唯美，仙氣十足。

韓劇《河伯的新娘2017》改編自韓國漫畫家尹美庚的作品《河伯的新娘》，戲劇將時空背景移至2017年的現代，由「南朋友」南柱赫演繹水神（河伯），申世景扮演神經外科醫生素兒；孔明則飾演風神飛廉，演員陣容堅強。而這一次公開南柱赫在劇中水神扮相的預告，先是以模糊的鏡頭逐漸對焦，南柱赫銀灰色的長髮束在腦後，身穿古典華麗的衣服，最後抬眼望向鏡頭，絕美的畫面，讓人驚豔。