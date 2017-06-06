唐綺陽親密同框肌肉猛男 掀開「窗簾」美哭網友NOWnews今日新聞 (2017-06-06 14:44)
星座專家唐綺陽不僅在專業領域獨樹一格，對於瀏海更是有所堅持。多年來都以妹妹頭示人的唐綺陽，近日上節目大改造，不僅突破心防將瀏海掀開，更加碼緊貼肌肉猛男拍照，有網友笑說：「終於把窗簾打開了，唐老師超正的。」
唐綺陽在臉書PO出上節目改造的照片，其中還有兩位肌肉猛男一同入鏡，唐綺陽笑說：「是不是拍得超好？是不是充滿『肌』情？」難得有猛男相陪，唐綺陽也打趣地說：「我這一生的桃花運都在此用完了吧。」然而兩位猛男不僅大方秀出好身材，更親密摸著唐老師的臉頰，讓人看了都不禁臉紅心跳。
不少網友看到唐綺陽多年來的招牌妹妹頭被掀開，露出白皙額頭，紛紛驚呼：「少了厚瀏海，老師整個五官都更立體了！」、「老師露額頭是另一個人耶，好美喔，第一次看到。」、「哇！老師精緻的五官跟肌肉男好搭呦！」
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