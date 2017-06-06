▲英國經典樂團綠洲合唱團寫下不少輝煌紀錄，靈魂人物蓋勒格兄弟的火爆事蹟也讓人津津樂道。（圖／翻攝自臉書，2017.06.06）

英國傳奇搖滾樂團「綠洲合唱團」（Oasis）靈魂人物諾爾蓋勒格 （Noel Gallagher）本要於4日的「愛在曼徹斯特」演唱會中登場，攜手弟弟連恩蓋勒格（Liam Gallagher）與酷玩樂團一同合唱，超強組合備受歌迷關注，但諾爾卻臨時缺席，讓弟弟連恩事後氣到於推特上開砲，罵他真是個可悲的哥哥。

「綠洲合唱團」的靈魂人物蓋勒格兄弟早年脫序行為不斷，常常用拳頭「博感情」的兩人近年收斂不少，但兄弟倆近日又因為慈善公益演唱會開嗆了。根據《太陽報》報導，蓋勒格兄弟本來要與酷玩樂團同台，合唱經典歌曲〈 Don't Look Back In Anger 〉，但哥哥諾爾卻跑到義大利和愛妻一起慶生，臨陣開溜放大家鴿子。事後弟弟連恩可是氣炸了，他先是於推特表示為哥哥的缺席感到抱歉，之更猛嗆：「諾爾他X的出國去了，留我們在這裡延續他X計畫繼續為大家唱歌，X你的可悲的東西。」連恩一連好幾個髒話開砲，火藥味濃厚。

但這時連恩的女兒 Lisa Moorish卻跳出來猛酸老爸，於推特寫下：「也許他是忙著顧小孩，哪像你連恩，都對自己的孩子不理睬。」直接嗆老爸與她的關係非常疏遠，好歹諾爾會顧家，連恩根本沒資格罵別人。