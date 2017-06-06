台北榮民總醫院今天(6日)表示，包括聖文森、諾魯、吉里巴斯、貝里斯、聖克里斯多福、索羅門、吐瓦魯、聖露西亞及帛琉等我9個友邦的媒體相關從業人員，日前(1日)在外交部的安排下到北榮參訪，針對台灣的醫療衛生實力及與友邦的相關合作計畫，廣泛交換意見，並特別參觀北榮血液透析中心。

聖克里斯多福及尼維斯為我國位於加勒比海地區的邦交國，人民主要死因以慢性病為主，其中因腎臟病所導致之疾病負擔對該國造成重大的影響。北榮表示，台灣慢性腎臟病整體醫療照護品質卓越，聖克里斯多福希望借由醫療合作強化該國慢性腎臟病防治體系。自今年(2017年)4月起，聖克里斯多福陸已續派遣醫護人員及衛生官員至北榮見習；北榮也將安排醫療顧問至該國，協助強化慢性腎臟防治體系，提升當地患者的自主管理能力。

我太平洋友邦諾魯共和國成人罹患糖尿病比例高達34.4%，為世界第二高，當地67.5%成人有肥胖問題，70%死亡原因都是糖尿病所造成。北榮指出，配合國家政策，北榮也參與「太平洋友邦及友我國家醫療合作計畫」，派遣醫師至諾魯長期駐點，協助疾病診治及衛生教育，希望強化該國醫事人員專業知能，並加強對糖尿病、非傳染性疾病及相關併發症的照顧能力，也讓當地民眾了解自我健康管理的重要。