經紀公司怒告違約 吳亞馨遭求償800萬NOWnews今日新聞 (2017-06-06 13:50)
吳亞馨因李宗瑞事件沉寂了一陣子，近日傳來壞消息，她被控違約私接工作，包含澳門賽車活動、面膜及氣泡水廣告，因而惹怒經紀公司總經理，遂挨告求償800萬違約金。
全案5日下午開庭，雙方都找來證人，包含吳亞馨前男友賽車手狄易達等數人，前經紀人堅持認定澳門賽車活動有違約情況，狄易達極力反駁：「該筆款項是紅包，非收入。」
狄易達進一步說明，當時在沒有任何媒體在場的情況下，吳亞馨還與活動現場人員一起合照，因此才獲贈4萬元港幣的紅包，當下也同步知會經紀公司總經理周彥彤，因對方未拒絕，僅表示待吳亞馨回國後再談，才會將紅包轉交吳亞馨，更何況，她當時到場是為了觀看自己比賽。
前經紀人李女強調，吳亞馨當時僅告知要去看男友比賽，從未提及酬勞一事，因此事件爆發後，自己立即傳訊給她：「私接在前，謊報在後，後果自負。」就她所知，吳亞馨對酬勞多寡並未老實告知。全案尚未結束，雙方都再聲請傳喚證人作證，法官庭末諭知改7月13日下午3點半續行準備程序。
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